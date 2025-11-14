그때 모습 그대로… AI로 고향에 돌아온 박정희 대통령

기념식 성황리 개최 3000여명 참석

박근혜 전대통령 기념식 참석

지난해 기념식 참석 후 구미 또 찾아

구미시는 14일 박정희 대통령 탄신108돌을 맞아 대통령 생가와 구미복합스포츠센터에서 기념문화행사를 개최했다.

오전 9시 생가 추모관에서 숭모제례를 시작으로 10시 30분 구미복합스포츠센터에서 열린 기념식에는 전국 각지에서 모인 3000여 명의 숭모단체 회원과 시민들이 참석했다.

이번 행사에는 1966년 박정희 대통령 생전 사진을 토대로 복원한 대통령 AI영상이 깜짝 상영되어 관람객들에게 큰 감동을 선사했다.

AI로 복원된 박정희 대통령은 조국 근대화의 기틀을 닦은 국민들의 노력을 상기하며, 자랑스러운 역사를 잊지 말고, 미래세대로 이어가자는 희망의 메시지를 전했다.

유족대표로 참석한 박근혜 전 대통령은 영상으로 만나는 아버지의 모습이 마치 살아온 듯하다는 소감을 밝히며, 아버지의 숭고한 뜻을 기리기 위해 참석한 모든 분께 감사드리며, 다함께 희망의 대한민국을 만들어가자는 의지를 전했다.

김장호 구미시장은 환영사를 통해 "대한민국의 조국 근대화를 위해, 고속도로 건설, 방위산업 구축, 중화학공업 육성 등 여러 가지 혜안을 보이신 박정희 대통령님께 탄복할 따름이다"며 "구미시는 그 뜻을 이어받아 미래산업 육성, 인재 양성 등 당면한 문제에 적극적으로 대응하며 새로운 도약을 이끌어 나갈 것"이라고 밝혔다.

행사는 ▲대통령 리더십 특강 ▲사진 전시회 등 시민들이 함께 어울릴 수 있는 다채로운 문화행사들로 구성됐으며 ▲박정희대통령 사진전시(생가 민족중흥관/~11.23.) ▲역사자료관 기획전시(역사자료관 2층 전시실/~26.1.4.) 등이 지속된다.





