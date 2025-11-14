본문 바로가기
양주시, 지역사랑상품권 발행 우수지자체 선정…국비 4억5000만원 확보

이종구기자

입력2025.11.14 14:32

시계아이콘00분 23초 소요
경기 양주시가 행정안전부로부터 '지역사랑상품권 발행 우수지자체'로 선정되며 내년도 관련 시책 추진을 위한 국비 4억5000여만 원을 확보했다.

양주사랑카드. 양주시 제공

양주사랑카드. 양주시 제공

행정안전부는 전국 지방자치단체 가운데 32곳을 우수 지자체로 선정했으며, 양주시는 2025년 지역사랑상품권 운영 관련 다양한 시책 발굴과 활성화 성과를 인정받아 이번 평가에서 우수 등급을 받았다.


확보된 국비는 연말 지역경제 회복을 위한 소비 촉진 사업에 투입된다.

시는 오는 11월 20일부터 기존 충전 시 제공하는 10% 인센티브에 더해 결제 시 5%의 추가 환급을 적용하기로 했다.


연말 한시적 추가 혜택을 통해 소비 심리 회복과 골목상권 활성화에 힘을 보태겠다는 취지다.


시 관계자는 "이번 우수지자체 선정은 시민들의 적극적인 참여가 만든 성과"라며 "지역 상권 경쟁력 강화와 가계 부담 완화를 위한 정책을 지속적으로 발굴해 나가겠다"고 말했다.




양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
