마포구 청소년이 만드는 뮤지컬…18일 마포아트센터서 개최

김민진기자

입력2025.11.14 08:58

마포구청소년뮤지컬단 성장 이야기 담아

서울 마포구(구청장 박강수)는 오는 18일 오후 7시 마포아트센터 아트홀맥에서 ‘2025 제10회 마포구청소년뮤지컬페스티벌-10년의 시간’ 공연을 개최한다.

마포구청소년뮤지컬단 9기 단원들과 기념촬영을 하고 있는 박강수 마포구청장. 마포구 제공.

마포구청소년뮤지컬단 9기 단원들과 기념촬영을 하고 있는 박강수 마포구청장. 마포구 제공.

마포구청소년뮤지컬페스티벌은 구립 망원청소년문화센터 내 마포구청소년뮤지컬단이 10년간 꾸준히 펼쳐온 정기 공연으로, 지역을 대표하는 청소년 문화예술 행사다.


올해는 10주년을 맞아 ‘시간여행(Time Travel)’이라는 주제로 청소년 뮤지컬단의 지난 10년 성장 스토리를 그린다. 기존 대표작 ‘오늘은 운동회’, ‘슈팅스타’, ‘서바이벌 프로젝트’ 등을 한데 엮어 새로운 극 구성으로 선보일 예정이다. 이번 행사는 전석 무료 공개, 지역 주민 누구나 관람 가능하다.


박강수 마포구청장은 “마포구청소년뮤지컬단은 무대를 통해 꿈과 가능성을 발견하며 마포 문화예술을 풍요롭게 해왔다”면서 “앞으로도 청소년들이 예술과 꿈을 펼칠 수 있도록 든든한 동반자가 되겠다”고 말했다.

포스터. 마포구 제공.

포스터. 마포구 제공.

원본보기 아이콘




김민진 기자 enter@asiae.co.kr
