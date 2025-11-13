본문 바로가기
금융

전북은행, 신보와 中企·소상공인 지원 강화 나서

오규민기자

입력2025.11.13 14:18

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

비대면·디지털 금융 활성화
업무협약(MOU)

전북은행이 신용보증기금과 함께 중소기업 및 소상공인 지원 강화를 위해 '비대면·디지털 금융 활성화를 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 13일 밝혔다.


이번 협약은 경기침체와 자금난으로 어려움을 겪는 중소기업의 금융 접근성을 높이고, 생산적 금융실천을 위한 상생 협력의 일환으로 마련됐다.

양 기관은 이번 협약을 통해 기업이 보증상담, 대출신청, 보증승인, 자금집행까지 모든 과정을 한 번에 처리할 수 있는 '원스톱(One-Stop)서비스'를 제공하기로 했다. 기업 활동으로 바쁜 기업 대표가 은행과 보증기관을 번갈아 방문할 필요 없이 전북은행 모바일 뱅킹 애플리케이션(앱) '쏙뱅크'를 통해 모든 금융 절차를 신속하게 완료할 수 있도록 시스템을 구축할 예정이다. 신용보증기금은 전북은행과 업무협약을 계기로 비대면 혁신보증서 발급 시스템 '이지원서비스'와 연계하여 보다 간편하게 금융서비스를 받을 수 있도록 할 계획이다.

전북은행, 신보와 中企·소상공인 지원 강화 나서
신용보증기금 관계자는 "전북은행과의 협력을 통해 기업이 안정적으로 성장할 수 있는 기반을 마련하고 금융기관과 연대를 통해 실질적인 자금지원이 이뤄지도록 노력하겠다"고 밝혔다.


전북은행 관계자는 "어려운 환경하에서 기업 경영을 하는 중·소상공인들에게 은행과 보증기금 방문 없이 비대면으로 신속하고 안전하게 대출상담 및 금융 서비스를 제공할 수 있도록 노력할 것"이라며 "앞으로도 디지털 기반 편리한 서비스 제공은 물론, 지역은행으로서 어려운 현실에 처한 도내 중·소상공인들을 위한 상생금융 확대에 지속적으로 매진하겠다"고 말했다.




오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
