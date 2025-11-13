평택시, 청북 다목적체육관 준공

배드민턴장 3면 규모…실외족구장·주차장 갖춰

경기도 평택시는 청북읍 후사리에 건립한 '청북 다목적체육관' 공사를 마치고 12일 준공식을 개최했다고 밝혔다.

평택시가 청북읍 후사리에 건립한 다목적체육관. 배드민턴과 농구, 배구는 물론 문화행사 등을 열 수 있도록 설계됐다. 평택시 제공 AD 원본보기 아이콘

체육관은 배드민턴장 3면 규모로, 농구·배구 등의 체육활동 및 문화행사 등에 활용할 수 있도록 지어졌다. 실외족구장 1면, 주차장 40면, 광장 등도 갖췄다.

이날 준공식에는 정장선 평택시장, 강정구 시의회 의장, 국회의원, 도·시의원, 지역 주민 등 100여 명이 참석했다.

시는 체육관 준공으로 지역 주민들의 건강증진과 생활체육 저변 확대에 기여할 것으로 기대했다. 체육관은 청북읍 행정복지센터와 접해 있어 접근성도 뛰어난 것으로 평가된다.

정 시장은 "앞으로도 체육시설의 지속적인 확충으로 주민들의 생활체육 참여 기회를 확대하겠다"고 말했다.





