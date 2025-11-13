올해 3분기까지 벤처투자, 10조원 육박

벤처투자 9.8조원, 펀드결성 9.7조원

모두 전년 대비 두자릿 수(13%·17%) 증가

올해 3분기까지 신규 벤처투자가 10조원에 육박하는 것으로 집계됐다.

중소벤처기업부는 13일 2025년 3분기 신규 벤처투자 및 벤처펀드 결성 동향을 발표했다. 신규 벤처투자는 9조8000억원으로, 전년동기 대비 13.1% 증가했다. 특히 3분기 실적은 전기 대비 32%, 전년 동기 대비 28% 증가한 4조원으로 팬데믹 이후 첫 단일분기 실적 4조원을 돌파했다.

업력별 투자 실적을 보면, 창업 7년 이내 창업기업과 후기기업에 대한 투자가 모두 13.1%로 고르게 늘며 기업 성장단계 전반적으로 투자가 확대되는 모습을 보였다.

벤처펀드 결성 규모는 전년 동기 대비 17.3% 증가한 9조7000억원으로, 2022년 이후 감소하던 펀드 결성이 처음으로 반등세로 전환했다. 출자자 중 민간부문이 전체의 83%를 차지하며 펀드 결성 상승세를 견인했다. 연기금·공제회의 출자는 역대 최대인 8370억원을 기록했다.

벤처투자회사·조합의 투자를 분석한 결과, 올 3분기까지 100억원 이상 투자를 유치한 비수도권 기업은 13개사로 확인됐다. 셀락바이오, 트리오어, 소바젠 등 바이오기업 5개사, 라이온로보틱스, 넥센서 등 전기·기계·장비 기업 5개사 등이다. 이 기업들은 대체로 높은 기술력과 성장 잠재력을 인정받아 대형 투자를 유치한 것으로 분석된다.

한성숙 중기부 장관은 "벤처투자와 펀드 결성 규모가 모두 두 자릿수 증가한 것은 주목할 만한 성과이다. 특히 비수도권의 경우 바이오, 로봇 등 다양한 산업이 성장 중이므로 산업 저변 확대를 위해 지방투자가 더욱 강화될 필요가 있다"며, "중기부는 이러한 흐름에 이어 벤처투자시장 40조원 조성을 위해 벤처 4대 강국 도약 방안을 연내 마련하겠다"고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>