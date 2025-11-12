고성군, 9년 연속 신재생에너지 공모사업 선정

평화 경제 거점 도시 강원 고성군(군수 함명준)은 기후에너지환경부(한국에너지공단)에서 주관하는 '2026년 신재생에너지 융·복합지원사업' 공모에 최종 선정되었으며, 2018년부터 9년 연속 선정되는 큰 성과를 거뒀다고 12일 밝혔다.

고성군청 전경. 고성군 제공 AD 원본보기 아이콘

신재생에너지 융·복합지원사업은 신재생에너지 보급 활성화를 위한 특정 지역 공공·상업·주택시설에 태양광, 지열 등 2종 이상의 신재생에너지원의 설비를 지원하는 사업이다.

군은 전문기업과 함께 컨소시엄을 구성해 정부에서 실시한 공개 및 현장평가를 통해 사업 추진에 대한 타당성을 인정받았으며, 특히, 국비 지원액 감소로 전국 지자체 간 경쟁이 과열된 현실을 직시하고, 군민들의 에너지복지 실현을 위한 사업의 필요성을 호소한 결과로 평가된다.

이번 공모사업 선정으로 군은 국·도비를 포함한 총사업비 33억원을 확보하여 2026년 2월부터 사업을 추진할 계획이다.

군은 이번 사업을 통해 단독주택, 건물 등 250개소에 태양광 215개소, 지열 35개소를 설치할 예정이며, 연간 약 2억 8천만 원 이상의 에너지비용 절감 효과를 거둘 전망이다.

함명준 고성군수는 "9년 연속 신재생에너지 공모사업 선정은 고성군의 체계적인 에너지 정책과 지속 가능한 에너지 자립도시 조성을 위한 노력을 인정받은 결과"라며 "앞으로도 군민이 체감할 수 있는 에너지비용 절감 정책을 강화하고, 탄소중립 선도 도시로 자리매김하겠다"고 밝혔다.

한편, 군은 지난 8년간 신재생에너지 융·복합지원사업으로 214억원을 지원하여 2518개소에 신재생에너지 설비를 설치하였으며, 주민 소통강화를 통한 재생에너지 주민 수용성 확대 결과 전력 자립도 43.8% 달성으로 에너지 자립도시 조성에 크게 기여하고 있다.





강원 고성=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>