광주 효령노인복지타운, 노년 사회화교육 프로그램 성료

호남취재본부 민찬기기자

입력2025.11.12 17:35

광주 효령노인복지타운이 12일 '2025년 노년사회화교육 프로그램 발표회'를 개최했다. 광주 효령노인복지타운 제공

광주 효령노인복지타운이 12일 '2025년 노년사회화교육 프로그램 발표회'를 개최했다. 광주 효령노인복지타운 제공

광주 효령노인복지타운(이하 효령타운)은 '2025년 노년사회화교육 프로그램(전시·재능) 발표회'를 개최했다고 12일 밝혔다.


이날 효령타운 공연장에서 열린 행사는 '나이야~ 가라! 열정의 무대'를 주제로 펼쳐졌다. 어르신들이 한 해 동안 갈고 닦은 배움의 성과를 지역사회와 함께 나누는 뜻깊은 자리로 마련됐다.

올해 발표회에는 총 22개 팀 총 256명이 참여해, 작품 전시와 재능 발표 두 가지 부문으로 진행됐다. 작품 전시회는 오는 29일까지 효령타운 복도와 경사로에서 열린다. 시 낭송, 문인화, 목공예, 도자기, 서예, 뜨개질 등 다양한 장르의 작품들을 선보인다.

광주 효령노인복지타운이 12일 '2025년 노년사회화교육 프로그램 발표회'를 개최했다. 광주 효령노인복지타운 제공

광주 효령노인복지타운이 12일 '2025년 노년사회화교육 프로그램 발표회'를 개최했다. 광주 효령노인복지타운 제공

재능 발표회는 음악·악기·영어·댄스 등 어르신들의 열정이 담긴 다양한 무대가 펼쳐졌다. 이번 행사는 '효령 선배시민 자치위원회'가 주관하여 회원 중심의 자율적 참여와 원활한 행사 운영을 이끌어냈다는 점에서 의미를 더했다.


정경남 효령타운 본부장은 "회원들의 자발적 참여로 배움의 즐거움과 성취감을 함께 나눈 뜻깊은 무대였다"며 "앞으로도 어르신들의 사회참여와 평생학습 기회를 확대해 나가겠다"고 말했다.




호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
