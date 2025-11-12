본문 바로가기
원·달러 환율, 장중 1470원 돌파…엔화 약세에 상승 마감(상보)

김혜민기자

입력2025.11.12 17:25

수정2025.11.12 17:28

1465.7원에 주간 마감…또 최고치
엔화 약세에 亞통화 영향

원·달러 환율이 약 7개월 만에 처음으로 장중 1470원대를 돌파했다. 엔화 약세에 달러 강세 흐름이 이어지며 이틀 연속 상승 마감했다.

12일 서울 신한은행 본점 딜링룸에서 딜러가 전광판을 바라보고 있다. 신한은행 제공

이날 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 오후 3시30분 기준 전 거래일 대비 2.5원 오른 1465.7원에 주간 거래를 마쳤다. 이는 지난 4월9일(1481.1원) 이후 7개월여 만의 최고 기록이다. 오름폭은 전일(11.9원)보다 축소됐지만 이틀 연속 1460원대에서 상승 마감했다.


원·달러 환율은 이날 전 거래일보다 2.3원 내린 1461.0원에 문을 열었다. 미국 고용 지표가 예상보다 부진했던 영향이다. 하지만 이후 오전 내내 강한 상승세를 보였고, 정오 무렵에는 1470.0원을 기록하기도 했다. 환율이 1470원대까지 올라선 건 지난 4월9일(1487.6원) 이후 처음이다.

이날 상승세는 엔화 약세와 연동된 흐름으로 해석된다. 미국 연방정부의 셧다운(일시 업무정지)이 종료 수순을 밟으며 나타난 경기 회복 기대감으로 달러화는 강세가 이어졌고, 반대로 엔화는 약세로 움직였다.


국내 유가증권시장에서 외국인이 약 4280억원을 순매도한 것도 환율 상승에 영향을 미쳤다. 주요 6개국 통화 대비 달러 가치를 보여주는 달러인덱스(DXY)는 전 거래일보다 0.07% 내린 99.565를 나타냈다.




김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr
