최민호 세종시장, 대통령 면전서 "단층제 특수성 반영한 재정 지원" 촉구

최민호 세종시장이 12일 대통령실에서 진행된 중앙지방협력회의에서 합리적이고 현실적인 재정 지원을 촉구했다.

"국가경쟁력 강화와 국토 균형발전이라는 국가적 비전을 위해 태어난 세종시에는 그 특수성에 맞는 보통교부세 제도가 필요합니다"

최민호 세종시장이 12일 용산 대통령실 자유홀에서 열린 중앙지방협력회의에서 행정수도 세종 완성을 위해 단층제인 특수성을 반영한 재정지원 확대를 강력히 건의했다.

이날 회의는 이재명 대통령, 김민석 국무총리, 기획재정부, 행정안전부 등 안건 관련 부처 장·차관, 전국 17개 시·도지사, 지방시대 위원장 등이 참석한 가운데 진행됐다.

최 시장은 재정 관련 세션에 토론자로 참여해 정부의 지방재정확충 로드맵 마련을 요청하고 행정수도 세종의 특수성을 반영한 보통교부세 지원 확대를 주장했다.

그는 "세종시는 광역과 기초의 행정기능을 동시에 수행하는 단층제 구조임에도 교부세 산정 시 광역분 교부세 외 기초분 16개 항목 중에 5개 항목에 대해서만 지원받고 있다"며 "타지역에 비

해 재정지원이 현저히 부족한 실정"이라고 지적했다.

국가계획에 따라 건설된 세종시지만 다수의 공공시설을 인수·운영하고 있는 상황에서 막대한 유지관리비는 전적으로 시 재정으로 부담하고 있어 재정 운영의 압박이 가중되고 있다는 것이다.

현재 세종시가 정부로부터 인수 받은 시설 유지관리비는 올해 약 1200억 원 수준이다. 2030년에는 2000억 원 규모로 늘어날 것으로 전망된다.

특히 도시 완성 단계 진입으로 인한 취득세 감소 등 세입 감소 추세까지 겹쳐 세종시의 가용 재원은 점차 줄어들고 있다. 시민 1인당 세출 예산액이 507만 원으로 전국 평균 887만 원의 60% 수준에 미치지 못한다는 점도 재정압박의 원인으로 작용하고 있다.

같은 단층제 구조인 제주도 1130만 원과 비교하면 세종시의 세출 예산액은 절반에도 미치지 못하는 실정이다.

최 시장은 "제주도는 세종시와 같은 단층제를 채택하면서 교부세 총액의 일정 비율을 정률로 받아 안정적인 재정 운용을 하고 있다"며 "세종시의 교부세 산정방식 개선 또는 정률제 도입 등 근본적인 제도적 지원이 필요하다"고 요청했다. 최 시장의 건의에 이재명 대통령은 관계 부처가 검토하도록 지시했다.





충청취재본부 김기완 기자 bbkim998@asiae.co.kr





