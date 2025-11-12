서울대도 AI 활용 부정행위 적발…결국 재시험

"집단 부정행위 정황은 없어"

성적 무효화하고 재시험 하기로

최근 대학에서 인공지능(AI)을 사용한 부정행위 사례가 늘고 있는 가운데 서울대에서도 유사 부정행위가 적발돼 재시험을 치르기로 결정했다.

12일 연합뉴스에 따르면 지난달 치러진 서울대 교양 과목 '통계학실험' 중간고사에서 다수 학생이 AI를 이용해 문제를 푼 정황이 드러났다.

해당 강의는 서울대 자연대학에서 개설한 교양과목으로, 30여명이 수강하는 대면 강의다. 중간고사도 강의실에 비치된 컴퓨터를 이용해 대면 방식으로 치러졌다.

대학 측은 해당 과목의 중간고사 성적을 무효화하고 재시험을 치르기로 했다. 서울대 관계자는 "집단적 부정행위 정황은 발견되지 않았으며, 개인적 일탈로 판단하고 있다"라고 전했다.





