본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

사건사고

이진숙 '서울 영등포경찰서장 고발건' 남부지검 형사6부 배당

이은서기자

입력2025.11.12 16:36

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

이진숙 전 방송통신위원장이 자신의 공직선거법 위반 혐의 사건의 조사에 관여한 서울 영등포경찰서 관계자들을 고발한 건을 서울남부지검 형사6부가 맡았다.

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

12일 서울남부지검은 이 전 위원장이 서울 영등포경찰서장과 수사2과장 등을 직권남용 혐의로 고발한 사건이 형사6부(부장검사 이경민)에 배당됐다고 밝혔다.


형사6부는 류희림 전 방송통신심의위원회 위원장의 이해충돌방지법 위반 혐의도 수사하고 있다.

이 전 위원장 측 임무영 변호사는 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "현재 고발인 조사를 하겠다는 연락은 없다"며 "검찰의 현 상황을 볼 때 빠른 사건 처리 가능성은 없다고 판단된다"고 했다.


이 전 위원장은 지난 5일 국가공무원법·공직선거법 위반 혐의 사건에서 경찰의 3차 소환조사가 불필요한 조사였다고 주장하며 남부지검에 고발장을 제출한 바 있다.




이은서 기자 libro@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한국인들 너무 많이 갔나"… 관광객 몰려오자 출국세 3배 '폭탄' 예고한 日 "한국인들 너무 많이 갔나"… 관광객 몰려오자 출... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"노트북 끄기 귀찮아서 그냥 켜뒀는데"…'충격' 경고 나왔다

秋억 한 컷

"한국인 아니지?" 손에 휴지 들고 '끙'…경복궁 돌담서 용변 본 남녀

바퀴벌레·개미 넣은 커피에 "으악"… 9000원에 판다는 박물관

"설마 파킨슨병?" 손등 울퉁불퉁 핏줄에 푸틴 건강이상설 확산

1인당 30만원 배상하라 했는데…SKT, 줄까 말까 '고민'

주택도시기금은 어떻게 시장에 돈을 풀었나

새로운 이슈 보기