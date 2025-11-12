12일 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 오후 3시30분 기준 전 거래일 대비 2.4원 오른 1465.7원에 마감했다.
김유리 기자 yr61@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스"한국인들 너무 많이 갔나"… 관광객 몰려오자 출... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
원·달러 환율 2.4원 오른 1465.7원 마감
2025년 11월 12일(수)
12일 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 오후 3시30분 기준 전 거래일 대비 2.4원 오른 1465.7원에 마감했다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
압수된 비트코인만 9조…월세 3000만원 살며 사치 부리더니 결국
"한국 오길 잘했네" 10일 만에 매출 870만원…유튜브로 인생 뒤집은 역이민 부부[콘텐츠커머스]
"6만원 뷔페, 8000원에 먹는 법"…SNS 난리난 5성급 호텔 뷔페, 무슨 일
"한국인들 너무 많이 갔나"… 관광객 몰려오자 출국세 3배 '폭탄' 예고한 日
"간단한 청소 3만원에 해주실 분" 퇴근하면 집안일 할 힘도 없다…돈으로 해결하는 2030
"노트북 끄기 귀찮아서 그냥 켜뒀는데"…'충격' 경고 나왔다
"한국인 아니지?" 손에 휴지 들고 '끙'…경복궁 돌담서 용변 본 남녀
바퀴벌레·개미 넣은 커피에 "으악"… 9000원에 판다는 박물관
"설마 파킨슨병?" 손등 울퉁불퉁 핏줄에 푸틴 건강이상설 확산
1인당 30만원 배상하라 했는데…SKT, 줄까 말까 '고민'