본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

전남연구원 보증금 30억 '날릴 판'…원장 "회수 어려워" 답변 논란

호남취재본부 이준경기자

입력2025.11.12 16:41

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

전경선 도의원 "도민 혈세로 운영하며 책임회피" 비판
나주 임차건물 보증금 46억 중 30억 회수 불투명

전남연구원이 30억원에 달하는 임차 보증금 회수의 불확실성에도 불구하고 안일하게 대응했다는 비판을 받았다.


전남도의회 기획행정위원회 전경선 의원(더불어민주당·목표5)은 지난 11일 열린 전남연구원 행정사무감사에서 김영선 연구원장의 보증금 관리 방안과 대응 태도를 강하게 질책했다.

전경선 전남도의원

전경선 전남도의원

AD
원본보기 아이콘

전 의원에 따르면, 전남연구원은 2016년부터 2024년까지 나주 혁신도시의 한 건물 7·8층을 임차하면서 총 46억원의 보증금을 지불했다.

그러나 건물 소유주가 부도를 내고 사기성 분양 사건에 연루되면서 30억원 규모의 보증금 회수는 사실상 불투명한 상황이다. 현재 해당 건물은 경매 절차를 진행 중이다.


행감에서 김성일 의원(더불어민주당·목표1)이 관련 상황을 질의하자, 김영선 전남연구원장은 "전체 보증금을 회수하기는 어려울 것으로 보고 있다"고 답변했다.


이에 전경선 의원은 "9월 도정 질의에서 이미 지적된 문제임에도 여전히 책임감 없는 답변이 반복되고 있다"며 "이런 태도는 도민의 신뢰를 저버리는 것"이라고 강하게 비판했다.

전 의원은 "공공기관의 수장이 도민의 세금을 관리하는 책임감 있는 자세를 보여야 한다"며 "보증금 회수 문제뿐 아니라, 기관 운영 전반에서 신뢰를 회복할 수 있는 대책을 마련해야 한다"고 촉구했다.





호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한국인들 너무 많이 갔나"… 관광객 몰려오자 출국세 3배 '폭탄' 예고한 日 "한국인들 너무 많이 갔나"… 관광객 몰려오자 출... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"노트북 끄기 귀찮아서 그냥 켜뒀는데"…'충격' 경고 나왔다

秋억 한 컷

"한국인 아니지?" 손에 휴지 들고 '끙'…경복궁 돌담서 용변 본 남녀

바퀴벌레·개미 넣은 커피에 "으악"… 9000원에 판다는 박물관

"설마 파킨슨병?" 손등 울퉁불퉁 핏줄에 푸틴 건강이상설 확산

1인당 30만원 배상하라 했는데…SKT, 줄까 말까 '고민'

주택도시기금은 어떻게 시장에 돈을 풀었나

새로운 이슈 보기