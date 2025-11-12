전남연구원 보증금 30억 '날릴 판'…원장 "회수 어려워" 답변 논란

전경선 도의원 "도민 혈세로 운영하며 책임회피" 비판

나주 임차건물 보증금 46억 중 30억 회수 불투명

전남연구원이 30억원에 달하는 임차 보증금 회수의 불확실성에도 불구하고 안일하게 대응했다는 비판을 받았다.

전남도의회 기획행정위원회 전경선 의원(더불어민주당·목표5)은 지난 11일 열린 전남연구원 행정사무감사에서 김영선 연구원장의 보증금 관리 방안과 대응 태도를 강하게 질책했다.

전경선 전남도의원 AD 원본보기 아이콘

전 의원에 따르면, 전남연구원은 2016년부터 2024년까지 나주 혁신도시의 한 건물 7·8층을 임차하면서 총 46억원의 보증금을 지불했다.

그러나 건물 소유주가 부도를 내고 사기성 분양 사건에 연루되면서 30억원 규모의 보증금 회수는 사실상 불투명한 상황이다. 현재 해당 건물은 경매 절차를 진행 중이다.

행감에서 김성일 의원(더불어민주당·목표1)이 관련 상황을 질의하자, 김영선 전남연구원장은 "전체 보증금을 회수하기는 어려울 것으로 보고 있다"고 답변했다.

이에 전경선 의원은 "9월 도정 질의에서 이미 지적된 문제임에도 여전히 책임감 없는 답변이 반복되고 있다"며 "이런 태도는 도민의 신뢰를 저버리는 것"이라고 강하게 비판했다.

전 의원은 "공공기관의 수장이 도민의 세금을 관리하는 책임감 있는 자세를 보여야 한다"며 "보증금 회수 문제뿐 아니라, 기관 운영 전반에서 신뢰를 회복할 수 있는 대책을 마련해야 한다"고 촉구했다.





호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>