대진대 대학일자리센터, 맞춤형 상담 '재맞고 홍보 DAY' 큰 호응

이종구기자

입력2025.11.12 14:54

대진대 대학일자리플러스센터, 재학생 252명 참여
재학생 진로·취업 고민 해결 및 역량 강화 시동

대진대학교(총장 장석환) 대학일자리플러스센터는 지난 11일 학생회관에서 '재맞고 홍보 DAY' 행사를 개최하고 진로·취업지원 프로그램 홍보와 재학생과의 현장 소통을 강화하는 자리를 마련했다.

대진대학교(총장 장석환) 대학일자리플러스센터는 지난 11일 학생회관에서 '재맞고 홍보 DAY' 행사를 개최하고 있다. 대진대학교 제공

대진대학교(총장 장석환) 대학일자리플러스센터는 지난 11일 학생회관에서 '재맞고 홍보 DAY' 행사를 개최하고 있다. 대진대학교 제공

이번 행사에는 총 252명의 재학생이 참여해 높은 관심을 보였으며, 센터는 현장에서 주요 진로·취업지원 프로그램을 안내하고 서비스 만족도 조사를 병행해 학생들의 의견을 직접 수렴했다.


특히 진로·취업 상담 부스를 운영하며, 개별 학생의 고민을 청취하고 맞춤형 진로 컨설팅을 제공해 실질적 상담이 이뤄졌다.

또한 빼빼로데이를 맞아 준비한 소정의 다과와 기념품은 현장 분위기를 한층 따뜻하게 만들었다. 학생들은 프로그램 안내와 더불어 진로 고민을 나누고, 관련 정보를 쉽게 접할 수 있는 기회로 호응을 보였다.


이번 '재맞고 홍보 DAY'를 통해 대학생들의 프로그램 인지도가 높아졌을 뿐 아니라, 만족도 조사 결과는 향후 대학일자리플러스센터의 진로·취업 프로그램 개선 및 기획 방향 설정에 참고될 예정이다.


장인호 대학일자리플러스센터장은 "빼빼로데이라는 특별한 날을 계기로 학생들과 직접 소통하며 진로와 취업에 대한 관심을 높일 수 있어 뜻깊었다"면서"앞으로도 학생들의 역량을 발전시키고 취업 경쟁력을 높일 수 있는 맞춤형 프로그램과 현장 중심 지원을 지속 확대하겠다"고 밝혔다.




포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
