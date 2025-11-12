본문 바로가기
영덕군 농업 대전환 시동… '농업인의 날' 맞아 기념식·농업정책 설명회 개최

영남취재본부 김철우기자

입력2025.11.12 11:37

경북 영덕군은 11일 농업인의 날을 맞아 영덕문화체육센터에서 '제2회 영덕군 농업인의 날 기념식과 농업정책 설명회'를 개최했다.

영덕군, 제2회 농업인의 날 기념식과 농업정책 설명회. 영덕군 제공

영덕군, 제2회 농업인의 날 기념식과 농업정책 설명회. 영덕군 제공

영덕군농업회의소 주관으로 열린 이번 행사엔 김광열 영덕군수를 비롯해 영덕군의회 김성호 의장, 영덕군농업회의소 김광명 부회장, 각 관계기관장과 농업인 단체장 등 500여명이 참석했다.


기념식에는 지역농업 발전에 이바지한 우수회원을 시상했으며, 이어 열린 농업정책 설명회에는 서준한 국립농산물품질관리원 경북지원장이 강사로 나서 정부의 주요 농정 방향과 농산물 품질관리 정책 등을 설명해 농업인들의 큰 호응을 얻었다.

영덕군농업회의소 김광명 부회장은 "이상기후와 필수 농자재 가격 상승 등 어려운 여건 속에서도 농업인들의 헌신과 노력으로 지역농업의 가치가 굳건히 이어지고 있다"며 "이번 행사가 농업인의 자긍심을 되새기고 농업인들이 더욱 화합하는 자리가 되길 바란다"라고 말했다.





