본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

사건사고

서부지법 폭동 때 법원 담 넘은 20대…1심서 집행유예

변선진기자

입력2025.11.12 11:22

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

서부지법 폭동 당시 법원에 침입한 20대 남성이 1심에서 징역형 집행유예를 선고받았다.


서부지법 폭동 때 법원 담 넘은 20대…1심서 집행유예
AD
원본보기 아이콘

서울서부지법 형사9단독 김민정 판사는 12일 건조물침입 혐의로 기소된 김모씨(26)에게 징역 10개월에 집행유예 2년을 선고하고, 사회봉사 160시간을 명령했다.

김씨는 지난 1월18일 윤석열 전 대통령 구속 반대 집회 당시 담장을 넘어 법원 경내로 침입한 혐의를 받는다.


재판부는 "이 사건 범행은 영장실질심사 등으로 통제되고 있는 법원을 침입한 것으로, 재판의 과정이나 결과가 자신의 뜻과 다르다는 이유로 법원을 침입한 행위는 용인될 수 없다"고 판시했다.


다만 "피고인이 자신의 범행을 인정하고 반성하는 태도를 보인 점, 단독으로 담을 넘어 침입한 직후 현장에서 체포된 점, 법원 업무에 실질적 피해가 발생하지 않은 점 등을 고려했다"고 양형 이유를 밝혔다.




변선진 기자 sj@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

어느새 확진자 2배 돌파 '조용한 유행'…"더 이상 청정 지역 아니다" 어느새 확진자 2배 돌파 '조용한 유행'…"더 이상 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"노트북 끄기 귀찮아서 그냥 켜뒀는데"…'충격' 경고 나왔다

"한국인 아니지?" 손에 휴지 들고 '끙'…경복궁 돌담서 용변 본 남녀

'8억 인공 복근' 자랑한 인플루언서…"건강에 치명적" 전문가 경고

바퀴벌레·개미 넣은 커피에 "으악"… 9000원에 판다는 박물관

"설마 파킨슨병?" 손등 울퉁불퉁 핏줄에 푸틴 건강이상설 확산

'개인정보 유출' SKT, 1인당 30만원 배상에 고심하는 까닭

트럼프 관세에 흔들린 美증시… '반도체 효과' 코스피 1위

새로운 이슈 보기