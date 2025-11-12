본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

전북도, 26일까지 '청년 직무인턴' 참여자 모집

호남취재본부 백건수기자

입력2025.11.12 12:08

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

내년 1월 12일~2월 13일까지 진행

전북도와 전북창조경제혁신센터가 오는 26일까지 '2026년 상반기 전북 청년 직무인턴' 참여자를 모집한다.

2026년 상반기 전북 청년 직무인턴 참여자 모집 포스터. 전북도 제공

2026년 상반기 전북 청년 직무인턴 참여자 모집 포스터. 전북도 제공

AD
원본보기 아이콘

12일 도에 따르면 '전북 청년 직무인턴'은 도내 공공기관과 기업에서의 실무형 직무 체험을 통해 청년들의 취업 준비와 진로 탐색을 지원하는 전북 대표 청년 일자리 프로그램이다. 지난 2017년부터 운영해오며 현장 경험 중심의 역량 강화 모델로 자리 잡았다.


올해에는 상하반기 총 433명이 참여했으며, 내년 상반기에는 전북은행, 전북국제협력진흥원, 전북신용보증재단 등 42개 기관·기업에서 215명의 청년이 참여할 예정이다.

선발된 인턴은 내년 1월 12일~2월 13일까지 5주간 직무 체험을 진행하며, 배치 전 실무 적응과 취업 준비를 위한 사전 교육도 제공된다.


도는 이번 프로그램을 통해 청년들이 실제 근무 환경을 경험하며 직무 이해도와 경험 기반의 취업 경쟁력을 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다. 참여 신청은 전북 청년 직무인턴 공식 누리집을 통해 온라인으로만 가능하다.


한편, 올해 하반기 모집에는 1,026명이 지원하는 등 매년 높은 경쟁률을 보이며 도내 청년들로부터 꾸준한 관심과 호응을 얻고 있다.

김인태 기업유치지원실장은 "이번 사업은 청년들이 실무 경험을 통해 성장하고 지역과 함께 미래를 그려가는 출발점이다"며 "앞으로도 청년들이 지역에 머물며 안정적인 일자리를 찾고, 미래를 설계할 수 있도록 지속적인 지원과 제도적 기반을 강화해 나가겠다"고 말했다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"믿을 건 학군지"…100주만에 반등한 지방 아파트, 교육 1번지가 주도[부동산AtoZ] "믿을 건 학군지"…100주만에 반등한 지방 아파트,... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"노트북 끄기 귀찮아서 그냥 켜뒀는데"…'충격' 경고 나왔다

"한국인 아니지?" 손에 휴지 들고 '끙'…경복궁 돌담서 용변 본 남녀

'8억 인공 복근' 자랑한 인플루언서…"건강에 치명적" 전문가 경고

바퀴벌레·개미 넣은 커피에 "으악"… 9000원에 판다는 박물관

"설마 파킨슨병?" 손등 울퉁불퉁 핏줄에 푸틴 건강이상설 확산

'개인정보 유출' SKT, 1인당 30만원 배상에 고심하는 까닭

트럼프 관세에 흔들린 美증시… '반도체 효과' 코스피 1위

새로운 이슈 보기