본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

특징주

[특징주]실적 개선 흐름 지속…이마트, 3.58% 상승

김대현기자

입력2025.11.12 10:12

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

실적 개선 흐름을 보여준 이마트 의 주가가 오름세다.


[특징주]실적 개선 흐름 지속…이마트, 3.58% 상승
AD
원본보기 아이콘

12일 오전 10시2분 기준 이마트는 전 거래일보다 2750원(3.58%) 상승한 7만9650원에 거래됐다.

이마트의 3분기 연결기준 영업이익은 1514억원으로 전년 동기 대비 36% 늘며 시장 평균 전망치에 부합했다. 같은 기간 할인점과 트레이더스의 기존점 성장률은 각각 -5.2%, -3.6%를 기록했지만, 지난 한 달간 각각 15.6%, 19.2% 성장하며 반등했다.


이날 키움증권은 이마트에 대해 "전사 실적 개선 흐름이 지속될 것"이라며 투자의견 매수와 목표주가 12만원을 유지했다.


박상준 키움증권 연구원은 "3분기 실적은 민생회복 소비쿠폰 사용처 제외와 추석 시점 차이에 따른 부정적 영향에도, 비교적 양호한 수준을 기록했다"며 "10월 기존점 성장률이 추석 시점 차이에 따른 긍정적 영향이 더해지면서 크게 반등한 가운데, 내수 소비경기 호조와 홈플러스 폐점에 따른 반사 수혜 영향이 확대되고 있다"고 말했다.




김대현 기자 kdh@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"전 국민에 현금 290만원 지급" 공약…'끔찍한 발상' 경고 날린 美교수 "전 국민에 현금 290만원 지급" 공약…'끔찍한 발... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"노트북 끄기 귀찮아서 그냥 켜뒀는데"…'충격' 경고 나왔다

"설마 파킨슨병?" 손등 울퉁불퉁 핏줄에 푸틴 건강이상설 확산

교황 '반유대 규탄' 외치는 날…근위대, 유대계 여성들에 침뱉는 시늉 '발칵'

"방영 보류" vs "기업 죽이기"…백종원 예능 복귀 앞두고 '시끌'

100m 뒤쫓아 여중생 덮쳐…日 도쿄서 50대 한국인 체포

'개인정보 유출' SKT, 1인당 30만원 배상에 고심하는 까닭

트럼프 관세에 흔들린 美증시… '반도체 효과' 코스피 1위

새로운 이슈 보기