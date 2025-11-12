이상일 용인시장 "안전 위해 중·고교 앞도 노란색 횡단보도 검토"

23개 고교 학부모들과 간담회서 밝혀

올해 초·중고 교장·학부모와 13차례 만나

이상일 경기도 용인시장이 학생 안전을 위해 어린이보호구역의 '노란색 횡단보도'를 중·고교나 대학 앞으로 확대하는 방안을 검토하겠다고 밝혔다.

이상일 용인시장이 11일 동백동 소재 미디어센터에서 관내 23개 고등학교 학부모대표와 가진 간담회에서 학부모 건의사항에 대한 시의 처리 현황을 설명하고 있다. 용인시 제공 AD 원본보기 아이콘

이 시장은 11일 기흥구 동백동 소재 미디어센터에서 관내 23개 고등학교 학부모 대표 50명과 만나 학교별 교육 현안과 건의 사항을 듣고 지원 방안을 논의했다.

이날 간담회로 이 시장은 올해 13차례에 걸쳐 실시한 각급 학교 간담회 일정을 마무리 지었다. 이 시장은 올해 6차례 간담회를 통해 189개 초·중·고 교장을 만났으며, 학부모 대표들과도 6차례 간담회를 가졌다. 이와 별도로 이 시장은 2개 특수학교 교장·학부모대표와도 만났다.

이날 간담회에서 이 시장은 사전에 접수된 건의사항 43건 중 시와 관련한 24건의 추진 현황과 향후 계획에 대해 소개했다.

이 시장은 간담회를 통해 ▲과속방지턱 설치·방범 CCTV 설치(용인고) ▲노후 그늘막·자전거거치대 철거(태성고) 등 학부모들의 주요 건의사항의 처리 현황을 설명했다.

이 시장은 특히 이 자리에서 어린이보호구역에 설치하는 '노란색 횡단보도'를 중·고교는 물론 대학교 앞으로 확대 설치하는 방안도 제시했다.

그는 "중·고교, 대학교 앞도 학생들이 다니는 곳인 만큼 안전을 위해 횡단보도를 노란색으로 칠할 필요가 있다고 본다"며 "법적으로 문제가 없다면 이들 지역에도 횡단보도를 노란색으로 칠하는 방안을 추진할 것"이라고 했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>