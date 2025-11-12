[오늘의신상]말차 열풍…서울우유, '킹 말차 에스프레소' 출시

국산 유기농 말차에 에스프레소·국산 우유 더해

말차 시장규모 38억달러에서 42억달러로 성장

서울우유협동조합은 신제품 '킹 말차 에스프레소'를 출시한다고 12일 밝혔다.

'킹 말차 에스프레소'는 국산 유기농 말차에 콜롬비아산 에스프레소 샷과 국산 원유 40%를 함유한 것이 특징이다. 서울우유가 이번 제품을 선보인 것은 최근 전 세계적으로 '말차 열풍'이 확산하고 있어서다. 실제로 전 세계 말차 시장 규모는 지난해 약 38억4000만달러에서 올해 약 42억4000만달러로 약 11% 증가했다. 주요 편의점 말차 제품 매출은 전년 대비 4~5배 신장하는 등 지속적인 성장세를 보이고 있다.

서울우유협동조합 신제품 '킹 말차 에스프레소'. 서울우유협동조합 제공. AD 원본보기 아이콘

백영 서울우유협동조합 유음료마케팅팀 차장은 "젊은 세대를 중심으로 주목받고 있는 말차를 보다 품격 있게 즐길 수 있도록 말차에 에스프레소와 우유를 더한 신제품을 선보이게 됐다"라며 "서울우유만의 고품질 원유 경쟁력을 바탕으로 탄생한 차별화된 RTD 음료를 통해 색다른 말차 맛을 경험할 수 있을 것"이라고 말했다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>