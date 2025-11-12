재영솔루텍, 3분기 영업이익 전년比 198% 급증…하이브리드 OIS 성장 본격화

재영솔루텍 재영솔루텍 049630 | 코스닥 증권정보 현재가 1,555 전일대비 65 등락률 +4.36% 거래량 11,366,349 전일가 1,490 2025.11.12 09:06 기준 관련기사 재영솔루텍, 김승재 대표 추가 장내 매수…"책임 경영 강화·저평가 해소 의지"재영솔루텍, 상반기 매출액 717억…하이브리드 OIS 양산 속도[특징주]재영솔루텍, '개성공단 입주 1호'…정부 개성공단 재가동 준비 소식에↑ 전 종목 시세 보기 close 이 손떨림 보정장치(OIS) 엑추에이터 매출 증가와 수율 개선으로 호실적을 달성했다.

회사는 3분기 연결기준 매출액 444억원, 영업이익 39억원을 기록했다고 12일 밝혔다. 지난해 8월말 사업을 중단한 금형부문의 실적을 제외하면 전년 동기 대비 매출 82%, 영업이익 198% 증가한 수치다. 같은 기간 순이익은 45억원으로 흑자전환했다.

고사양 액추에이터인 OIS 매출이 전년 동기 대비 202% 증가하며 전체 실적 성장을 견인했다. 특히 업계 최초로 개발한 하이브리드 OIS의 생산 수율이 안정화되며 수익성도 대폭 개선됐다. 지난 2분기에는 초기 대량 양산과정에서 일시적으로 수율이 하락하며 이익률이 하락한 바 있다.

4분기에도 하이브리드 OIS 채택 모델 확대와 주요 고객사 내 점유율 상승으로 실적 개선 추세가 이어질 것으로 전망된다. 매출 비중이 급증하며 주력 제품으로 성장한 OIS 매출액은 올해 1000억원대 외형 달성도 가능할 것으로 예상된다.

회사 관계자는 "고가의 OIS 매출 급증과 수율 안정화로 3분기 매출과 수익성이 큰 폭으로 성장했다"며 "하이브리드 OIS 양산, 차기 모델 개발 참여 확대 등 액추에이터 시장 내 선도적 지위가 구축된 만큼 실적 호조세는 4분기와 내년에도 이어질 전망"이라고 말했다.

이어 "연구개발 확대와 생산 효율화를 통해 지속적인 성장을 위한 토대를 강화해 나갈 것"이라고 강조했다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>