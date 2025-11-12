코스피 8.95P 내린 4097.44 출발(0.22%↓)
장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스"전 국민에 현금 290만원 지급" 공약…'끔찍한 발... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
코스피 8.95P 내린 4097.44 출발(0.22%↓)
2025년 11월 12일(수)
코스피 8.95P 내린 4097.44 출발(0.22%↓)
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
어느새 확진자 2배 돌파 '조용한 유행'…"더 이상 청정 지역 아니다"
"6만원 뷔페, 8000원에 먹는 법"…SNS 난리난 5성급 호텔 뷔페, 무슨 일
"전 국민에 현금 290만원 지급" 공약…'끔찍한 발상' 경고 날린 美교수
"노트북 끄기 귀찮아서 그냥 켜뒀는데"…'충격' 경고 나왔다
"스타벅스도 삼키더니"…이제 햄버거 명가까지 '꿀꺽'한 중국
"설마 파킨슨병?" 손등 울퉁불퉁 핏줄에 푸틴 건강이상설 확산
교황 '반유대 규탄' 외치는 날…근위대, 유대계 여성들에 침뱉는 시늉 '발칵'
"방영 보류" vs "기업 죽이기"…백종원 예능 복귀 앞두고 '시끌'
"여기 괜찮네"…요즘 부자들 사이 새로 뜨는 '이민 명당'
"이게 아닌가벼ㅠ" 삼성·애플, 내년엔 '폴더블' 승부
'개인정보 유출' SKT, 1인당 30만원 배상에 고심하는 까닭