본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

기타

삼정KPMG "韓 기업, 관세 최적화·원산지 관리 강화로 기회 선점해야"

권현지기자

입력2025.11.12 08:41

시계아이콘01분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

한·미 및 미·중 무역협상 대응 전략 보고서

삼정KPMG는 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에서 이뤄진 한·미 및 미·중 무역협상 내용을 분석하고, 한국 기업의 대응 전략을 담은 보고서를 발간했다고 12일 밝혔다.

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

먼저 한·미 양국은 한국산 자동차에 대한 관세를 기존 25%에서 15%로 낮추기로 했다. 동시에 한·미 자유무역협정(FTA) 원산지 요건을 충족하는 품목에 대해서는 상호 15%의 관세율을 유지한다. 이번 조치는 자동차 및 부품 산업을 중심으로 양국의 교역 활성화를 촉진하고, 한국 수출 제조업의 비용 부담을 완화할 것으로 기대된다.


또한, 협상에는 총 3500억 달러의 대규모 투자 패키지가 포함됐다. 이 중 2000억 달러는 현금 투자, 1500억 달러는 조선업 협력 프로젝트로 구성되며, 외환시장 변동성을 완화하기 위해 연간 투자 상한을 200억 달러로 제한했다. 조선업 협력 사업은 한국 기업 주도로 추진되며, 신규 선박 건조 시 장기금융 조달 방식이 활용될 예정이다.

이에 대해 삼정KPMG는 "투자 구조가 상업적 합리성을 확보하고, 원리금 상환 전까지 5:5로 수익을 배분하는 안정적 프레임워크를 마련했다는 점에서 의미가 크다"고 평가했다.


미·중 양국은 지난 10일부터 펜타닐 관련 품목의 관세를 20%에서 10%로 인하하고, 미국의 '섹션 301조' 보복관세 면제를 내년 11월 10일까지 연장하기로 했다. 중국은 해운·물류·조선 분야의 수수료 부과를 1년간 유예하고, 희토류 수출 통제 및 반도체 교역 제한도 일부 완화했다. 이에 따라 반도체 공급망 회복과 원자재 조달 여건이 개선될 것으로 보이며, 기술 무역 전반의 긴장 완화가 전망된다.


삼정KPMG는 이번 협상 타결을 계기로 한국 기업이 취해야 할 관세 최적화 및 리스크 대응 전략을 제시했다. 우선, '비특혜 원산지'가 추가 관세 부과의 핵심 기준이 되는 만큼, 기업은 공급망 변경 시 즉시 원산지 재판정을 실시하고 필요 시 미국 관세청의 유권해석을 통해 법적 불확실성을 최소화해야 한다고 조언했다.

또한 USMCA(미국·멕시코·캐나다 협정)를 적극 활용할 것을 권고했다. 협정 요건을 충족하는 차량 및 부품은 관세 면제 또는 완화 혜택을 받을 수 있기 때문이다. 이를 위해 제조공정, 원자재 가격, 원산지 데이터 관리 등 사후 검증 대비 체계를 갖추는 것이 중요하다. 특히 완성차, 배터리셀, 모듈 등 다수의 부품이 투입되는 경우, 미국 관세청은 관련 데이터를 요구할 수 있어 철저한 사전 준비가 필요하다고 밝혔다.


아울러 자동차 부품 관세체계 개편에 따라, 미국 내 생산 또는 수리에 사용되는 철강·알루미늄 파생제품은 기존 50%의 고율관세 대신 25%, 한국산의 경우 15%의 낮은 세율이 적용될 수 있어, 관련 기업들은 통관 및 사후 용도증명 절차를 강화해야 한다고 덧붙였다.


삼정KPMG 관세통상자문 리더 김태주 전무는 "이번 한·미 및 미·중 무역협상 타결로 미국발 관세 정책의 불확실성이 일부 완화됐다"며 "특히 한국의 자동차·조선·반도체 산업은 관세 인하와 투자 확대 효과로 경쟁력이 강화될 것"이라고 말했다.

삼정KPMG "韓 기업, 관세 최적화·원산지 관리 강화로 기회 선점해야" 원본보기 아이콘




권현지 기자 hjk@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"전 국민에 현금 290만원 지급" 공약…'끔찍한 발상' 경고 날린 美교수 "전 국민에 현금 290만원 지급" 공약…'끔찍한 발... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

교황 '반유대 규탄' 외치는 날…근위대, 유대계 여성들에 침뱉는 시늉 '발칵'

"방영 보류" vs "기업 죽이기"…백종원 예능 복귀 앞두고 '시끌'

"여기 괜찮네"…요즘 부자들 사이 새로 뜨는 '이민 명당'

"이게 아닌가벼ㅠ" 삼성·애플, 내년엔 '폴더블' 승부

어느새 확진자 2배 돌파 '조용한 유행'…"더 이상 청정 지역 아니다"

'개인정보 유출' SKT, 1인당 30만원 배상에 고심하는 까닭

투자자들 환차익 나섰나…치솟던 달러예금 급감

새로운 이슈 보기