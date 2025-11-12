중진공, AI 시대 인재 양성 위한 인적개발 전략 논의

제1회 HRD 미래전략 포럼 개최

제조 AI 전문 인력 양성 자문위도 출범

중소벤처기업진흥공단은 '제1회 중소기업 인적자원개발(HRD) 미래전략 포럼'을 개최하고 '중소벤처기업 제조 인공지능(AI) 전문인력 양성 자문위원회'를 공식 출범했다고 12일 밝혔다.

서울 용산구 피스앤파크컨벤션에서 열린 이번 포럼은 AI 시대에 필요한 중소벤처기업의 HRD 전략 수립 방안을 공유하기 위해 마련됐다. 행사에는 중소벤처기업 CEO와 제조 AI 전문가 등 150여명이 참석했다.

이날은 임직원의 직무역량 향상에 기여한 우수 기업을 대상으로 중소벤처기업부 장관 표창과 중진공 이사장 표창도 각각 수여됐다. 중기부 장관 표창은 화신볼트산업에 돌아갔다. 화신볼트산업은 중진공 연수원 교육과정에 참여해 스마트공장 고도화와 AI 기반 생산 혁신을 추진하고, 생산성 향상과 품질 경쟁력 제고 등의 구체적인 성과를 거둔 점을 높이 평가받았다.

이후 이정동 서울대 교수가 'AI 시대 기술기업으로 탈바꿈하는 전략'을 주제로 특강을 진행하며 현장 경영에 필요한 AI 리더십과 미래 경영전략 수립 방안을 제시했다.

특히 이날 출범한 중소벤처기업 제조 AI 전문인력 양성 자문위원회는 중진공이 제조 현장의 디지털 전환을 체계적으로 뒷받침할 수 있도록 AI 교육과정의 방향을 설정하고 교과 운영 전략 등 지원사업 전반에 대한 자문 역할을 부여받았다. 위원은 산업과 학계, 공공기관 전문가로 다양하게 구성됐다.

강석진 중진공 이사장은 "AI 전환은 단순히 기술을 도입하는 것이 아니라 조직의 운영체제를 바꾸는 일"이라며 "중진공은 제조 AI 전문인력 양성을 통해 중소벤처기업의 경쟁력을 높일 수 있도록 적극적으로 지원하겠다"고 말했다.





