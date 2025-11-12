본문 바로가기
밤사이 울산화력 매몰자 2명 발견…사망 판정

김영원기자

입력2025.11.12 08:03

12일 새벽 사이 시신 2구 수습
남은 매몰자 2명…1명은 위치 미확인

울산화력발전소 붕괴 사고 현장에서 밤사이 매몰자 시신 2구가 추가 수습됐다.


12일 소방청에 따르면 소방은 전날 밤 10시14분과 이날 오전 5시19분 매몰돼 있던 60대 남성 시신 1구씩을 발견해 수습했다.

연합뉴스

연합뉴스

이에 따라 이번 사고 매몰자 7명 중 공식 사망자는 5명으로 늘었다.


나머지 2명은 여전히 매몰돼 있다. 이 중 1명은 위치가 파악됐고, 나머지 1명은 위치를 알 수 없는 상태다.


소방 당국은 이들을 수색·구조하기 위한 작업을 이어가고 있다.

앞서 지난 6일 울산 남구 동서발전 울산화력본부에서 해체 작업 중이던 보일러 타워 5호기가 붕괴했다. 이 사고로 당시 현장에서 작업 중이던 9명 중 7명이 매몰됐다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr
