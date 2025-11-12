밤사이 울산화력 매몰자 2명 발견…사망 판정

12일 새벽 사이 시신 2구 수습

남은 매몰자 2명…1명은 위치 미확인

울산화력발전소 붕괴 사고 현장에서 밤사이 매몰자 시신 2구가 추가 수습됐다.

12일 소방청에 따르면 소방은 전날 밤 10시14분과 이날 오전 5시19분 매몰돼 있던 60대 남성 시신 1구씩을 발견해 수습했다.

이에 따라 이번 사고 매몰자 7명 중 공식 사망자는 5명으로 늘었다.

나머지 2명은 여전히 매몰돼 있다. 이 중 1명은 위치가 파악됐고, 나머지 1명은 위치를 알 수 없는 상태다.

소방 당국은 이들을 수색·구조하기 위한 작업을 이어가고 있다.

앞서 지난 6일 울산 남구 동서발전 울산화력본부에서 해체 작업 중이던 보일러 타워 5호기가 붕괴했다. 이 사고로 당시 현장에서 작업 중이던 9명 중 7명이 매몰됐다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr



