유엔 "내전 중인 수단 서부, 구호활동 붕괴 직전" 경고

유엔 국제이주기구(IOM)가 내전으로 황폐해진 수단 서부 북다르푸르 지역의 인도적 구호 활동이 붕괴 직전 상태에 있다고 경고했다.

지난달 29일(현지시간) 수단 서부 알파시르에서 피란한 난민들의 모습.

AP통신 등에 따르면 IOM은 11일(현지시간) 성명에서 구호물자의 안전한 전달이 보장되지 않으면 인도적 지원 활동이 완전히 중단될 수 있다고 밝혔다. IOM은 "창고는 거의 비어 있고 구호물자 수송대는 심각하게 불안정한 상황이며 접근이 제한돼 구호물자 전달이 계속 차단되고 있다"고 설명했다.

구호 단체와 유엔 관계자들에 따르면 반군 신속지원군(RSF)이 지난달 26일 정부군의 서부 최후 거점이던 북다르푸르 주도 알파시르를 점령한 이후 수백 명이 숨지고 약 9만 명이 피란길에 올랐다. 알파시르에서 약 70㎞ 떨어진 타윌라의 과밀화된 난민 캠프에 수만 명이 도착했으나 텐트는 물론 식량과 의료물자가 턱없이 부족한 상황이다.

구호단체 국경없는의사회(MSF)는 타윌라 난민 캠프의 영양 실조율이 위험하게 높은 수준이라고 경고했다. RSF의 알파시르 장악 이후 지난 3일까지 타윌라에 도착한 5세 미만 어린이의 70% 이상이 급성 영양실조 상태였고, 3분의 1 이상이 심각한 급성 영양실조를 겪었다며 "실제 위기는 훨씬 더 심각할 수 있다"고 MSF는 전했다.

내전 위기에 대응하기 위해 바드르 압델라티 이집트 외무장관은 이날 수단 홍해 연안 포트수단에서 군부 수장 압델 파타 부르한 장군과 회담했다. 이집트 외무부 성명에 따르면 압델라티 장관은 알파시르에서 자행된 RSF의 잔혹 행위를 규탄하고 미국, 아랍에미리트(UAE), 사우디아라비아, 이집트가 지난 9월 발표한 수단 평화 계획 이행의 필요성을 강조했다. 이 평화 계획은 우선 3개월간 인도주의적 휴전을 시작하고 추후 영구적 휴전과 9개월간의 과도기를 거친 뒤 민간인 정부로 전환하는 내용을 담았다.

RSF는 지난 6일 미국 등이 중재한 인도주의적 휴전안에 동의한다고 밝혔다. 수단 정부군은 이 제안을 환영하지만, RSF가 점령한 민간 지역에서 철수하고 무기를 포기해야만 동의할 수 있다는 입장이다. 톰 플레처 유엔 인도주의·긴급구호 사무차장도 이날 포트수단에서 부르한 장군과 회담한 뒤 "건설적인 대화를 환영한다"며 "이를 통해 수단 전역에서 구호물자 전달이 계속 보장되기를 바란다"고 말했다.

1956년 독립 이후 잦은 내전과 정치 불안을 겪은 수단에서는 정부군과 RSF 간 내전이 2023년 4월15일 발발해 30개월 넘게 이어지고 있다. 유엔 등에 따르면 양측의 분쟁으로 지금까지 수단 곳곳에서 5만명 가까이 숨졌고 폭력 사태를 피해 집을 떠난 피란민도 1200만명이 넘었다. 이 가운데 약 400만명이 차드, 이집트, 남수단 등 주변 국가로 도피한 것으로 추정된다.





