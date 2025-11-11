에어부산, 서비스품질 9년 연속 1위… "고객신뢰, 변치않는 경쟁력"

한국서비스품질지수, 저비용항공 부문 정상

에어부산(대표 정병섭)이 서비스 경쟁력을 또 드날렸다.

에어부산은 11일 서울 롯데호텔에서 열린 한국표준협회 주관 '2025년 한국서비스품질지수(KS-SQI) 인증 수여식'에서 저비용항공 부문 9년 연속 1위를 차지했다고 전했다.

이 평가에서 에어부산은 서비스 품질을 구성하는 8개 평가 항목 전 부문에서 업계 최고점을 받으며 종합 1위에 올랐다.

올해 창립 18주년을 맞은 에어부산은 ▲완벽한 안전 ▲편리한 서비스 ▲실용적인 가격을 핵심 가치로 내세우며, 항공 본연의 서비스 품질 강화에 집중해왔다.

지난 5월 국토교통부가 발표한 '2024년 항공운송서비스 평가'에서도 국적 항공사 중 유일하게 전 부문 '매우 우수' 등급을 받으며 차별화된 경쟁력을 확인했다. 특히 정시운항 부문에서는 9년 연속 '매우 우수' 등급을 유지하며 '약속을 지키는 항공사'로서의 신뢰를 공고히 했다.

국내 LCC 가운데 유일하게 공항 라운지를 운영 중인 에어부산은 김해공항 국제선 신축 터미널 이전(2023)에 이어 올해 인천공항 제2터미널 이전을 완료, 보다 쾌적하고 효율적인 수속 환경을 구축했다.

에어부산 관계자는 "고객의 신뢰가 곧 우리의 경쟁력"이라며 "이번 수상은 에어부산이 추구해온 서비스 철학이 고객에게 인정받았음을 의미한다. 앞으로도 실질적인 체감과 만족을 제공하는 서비스 혁신에 나서겠다"고 말했다.

KS-SQI는 한국표준협회와 서울대학교 경영연구소가 공동 개발한 서비스 품질 평가 모델로 ▲전문성 ▲진정성 ▲적극성 ▲사회적 가치 등 8개 영역에서 소비자 만족도를 측정하는 대표적 고객만족도 지표다.

