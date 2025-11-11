본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

부처 이관 앞둔 '국립대병원' 교육·연구 지원방안 논의

조인경기자

입력2025.11.11 10:10

시계아이콘00분 47초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

복지부-교육부, 3·4차 '지역·필수·공공의료 강화 협의체' 개최

보건복지부가 소관부처를 옮기는 데 반대하는 국립대학병원들에 대한 포괄적 육성 방안 마련에 속도를 내고 있다.


10일 이형훈 보건복지부 제2차관이 '지역·필수·공공의료 강화 협의체' 제3·4차 회의를 주재하고 있다. 보건복지부

10일 이형훈 보건복지부 제2차관이 '지역·필수·공공의료 강화 협의체' 제3·4차 회의를 주재하고 있다. 보건복지부

AD
원본보기 아이콘

복지부는 전날 서울 중구 컨퍼런스 하우스 달개비에서 '지역·필수·공공의료 강화 협의체' 제3·4차 회의를 가졌다고 11일 밝혔다.

이날 회의에는 이형훈 복지부 제2차관을 비롯해 정통령 공공보건정책관, 김홍순 교육부 의대교육지원관, 윤혜준 의대교육기반과장, 충남대학병원·경북대학병원·전북대학병원·강원대학병원 병원장 등이 참석해 지역·필수·공공의료 위기 속 국립대학병원 역할 강화 방향과 소관부처 복지부 이관 후 교육·연구 강화지원, 규제개선 등 세부 지원방안 등에 대해 논의했다.


복지부와 교육부는 지난 회의에서 지역·필수·공공의료 강화를 위한 국립대학병원 임상·교육·연구 포괄적 육성방안을 제시한 데 이어 이번 회의에서 포괄적 육성방안의 세부 추진방안을 제시했다. 특히 소관부처 이관 후 교육·연구 위축 우려에 대한 현장의 우려를 최소화하기 위해 이관 후 교육·연구 강화 방안에 대해 깊이 있는 논의를 했다고 복지부는 전했다.


협의체와 별개로 복지부와 교육부는 현장 소통을 강화하기 위해 개별 국립대학병원을 직접 찾아가 교수진 등 구성원들을 대상으로 소관부처 복지부 이관 후의 지원 로드맵을 설명하는 한편, 신분 변동 등 사실과 다른 현장 우려 사항에 대해 적극적으로 설명하고 있다.

이 제2차관은 "지금은 지역·필수·공공의료 위기의 골든타임"이라면서 "국립대학병원과 긴밀한 소통을 통해 지역·필수·공공의료를 강화할 수 있는 구체적인 해법을 적시에 추진해야 한다"고 강조했다.


전국 10개 국립대병원 중 서울대병원을 제외한 9곳은 전날 입장문을 내고 국립대병원의 소관부처를 교육부에서 복지부로 이관하는 데 반대의 뜻을 밝혔다. 국립대학병원협회에 따르면 지난 4~6일 실시한 설문에서 9개 지역 국립대학병원 교수 1063명 중 79.9%가 부처 이관에 반대했다.





조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"1500만원에 새 차 뽑았어요" 유행…망한 회사 車 반값에 사는 중국 MZ들 "1500만원에 새 차 뽑았어요" 유행…망한 회사 車 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"패션계 모욕" 비난 폭주에도…'파리 백화점 입성' 中 쉬인 매장에 5만명 북적

"커피보다 건강하대서 매일 마셨는데 탈모"…논란 휩싸인 '초록 음료'

불장에 "수억 벌었다?"…현실은 개미 절반 "931만원 손실"

불 끄고 씻으면 불안 줄고 숙면에 도움…美 전문가 강추

한국인 매달 3만원 내는데…젊은 층 9억명 이 나라선 "챗GPT 공짜"

"비싼거 아니냐 했는데" 광명 '국평' 15억 아파트, 다 팔렸다

원화 스테이블코인 발행, 은행 대출금리 상승 불러온다…왜

새로운 이슈 보기