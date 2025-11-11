본문 바로가기
울산시, 2026학년도 대학수학능력시험 특별교통대책 추진

영남취재본부 김철우기자

입력2025.11.11 09:54

교통상황실 운영, 시험장 주변 교통소통 지도요원 배치

울산시는 오는 11월 13일 실시되는 '2026학년도 대학수학능력시험'에 대비해 수험생의 원활한 시험장 이동을 위한 특별교통대책을 시행한다.


올해 울산 지역 수험생은 1만 1623명으로, 관내 26개 시험장에서 시험을 치른다. 시험 당일 수험생과 학부모, 감독관 이동이 집중되면서 평소보다 교통량이 크게 늘어날 것으로 예상된다.

이에 따라 울산시는 교통상황 관리와 실시간 정보 제공, 비상 상황 대응을 위해 교통상황실을 운영하고, 구군, 울산경찰청, 울산교육청과 긴급 연락체계를 구축해 신속 대응에 나선다.


또 경찰, 공무원, 자원봉사단체 등 교통 지도 인력을 시험장 주변에 배치해 수험생 탑승 차량 우선 통행 유도, 시험장 200m 전방에서의 진·출입 차량 통제, 주차 계도 등을 실시한다.


26개 시험장을 경유하는 시내버스에는 '수능시험장 운행' 안내문을 부착하고, 배차 간격 준수 등 정시 운행으로 수험생의 원활한 이동을 지원한다.

듣기평가 시간에는 시험장 주변 소음을 최소화하기 위해 시내 차량의 소음 통제와 함께 항공기 운항과 기차 운행 조정도 이뤄진다.


울산시 관계자는 "최선을 다해 준비해 온 수험생들이 안전하고 편안하게 시험장에 도착할 수 있도록 교통 관리에 최선을 다하겠다"라며 "수험생들이 시험에 집중할 수 있도록 시험장 주변 차량 운전자들도 경적 사용 자제 등 소음 줄이기에 협조해 줄 것을 당부드린다"라고 말했다.

울산시청.

울산시청.

영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
