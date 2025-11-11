메인비즈협회, KKCC와 中企 혁신성장 위한 업무 협약 체결

디지털 전환·탄소중립 공동 대응

메인비즈협회(한국경영혁신중소기업협회)는 10일 경기대학교 총장실에서 경기대학교&한국생산성본부 협력센터(KKCC)와 중소기업의 혁신성장 및 산학연 협력 강화를 위한 업무협약을 체결했다고 11일 밝혔다.

이날 협약식에는 김명진 메인비즈협회 회장, 이윤규 경기대학교 총장, 박성중 한국생산성본부 회장을 비롯한 관계자 20여명이 참석했다.

왼쪽부터 박성중 한국생산성본부 회장, 김명진 메인비즈협회 회장, 이윤규 경기대학교 총장, 손율 경기대학교 이사장.

메인비즈협회와 KKCC는 협약을 통해 디지털 전환과 탄소중립이라는 거대한 구조적 변화 속에서 ▲중소기업 혁신성장 및 디지털 전환 촉진▲청년·재직자 대상 인재 양성 및 일자리 매칭 강화 ▲산학연계 기반의 연구·개발(R&D)·사업화 지원 ▲지역·산업 생태계 활성화 및 ESG 확산 등 다양한 분야에서 상호 협력하기로 했다.

특히 DX·AX(디지털·AI 전환)와 ESG를 중심으로 현장 실무 역량을 갖춘 인재 양성을 위한 교육과정을 공동 개발·운영하고, 청년 일자리 매칭 및 취·창업 역량 강화를 지원한다.

또한, 산학연 공동기획과 기술개발 협업을 통해 R&D 및 사업화를 추진하고, 규제·제도 개선 과제를 발굴해 공동으로 정책을 제안할 예정이다. 각 기관이 보유한 네트워크를 활용해 포럼·세미나·콘퍼런스를 공동 개최하고 정보 공유와 성과 확산 등 산학협력 생태계 조성에 힘쓸 계획이다.

김명진 회장은 "현장의 문제를 대학의 지식과 연결하는 것이 지속성장의 관건"이라며, '교육-현장실습-채용-R&D-정책제안'으로 이어지는 선순환 모델을 정착시켜 생산성 향상과 양질의 일자리라는 가시적 성과를 만들겠다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



