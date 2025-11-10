삼성서울병원, 두경부 재건수술 2000례 돌파

2007년 이후 2383례 달성…단일 진료과 국내 최초

정만기 두경부암센터장, "세계최고 재건 역량·맞춤 치료시스템 갖춰"

삼성서울병원은 두경부암센터가 국내 최초로 단일 진료과에서 2000례 이상의 두경부 재건 수술을 달성했다고 10일 밝혔다.

정만기 삼성서울병원 두경부암센터장이 두경부 재건수술에 대해 설명하고 있다. 삼성서울병원

두경부암은 구강암, 침샘암, 구인두암(편도, 혀뿌리암), 후두암, 비강암, 비인두암 등 두경부에 발생하는 암을 통칭한다. 두경부 재건 수술은 이들 두경부암 환자의 광범위 절제 후 결손 부위를 회복하는 과정으로, 환자의 생존뿐 아니라 기능과 삶의 질을 좌우한다.

삼성서울병원은 2007년부터 현재까지 두경부 재건 수술을 총 2383례 했는데, 이 중 고난이도 유리피판술이 1179례, 그 외 피판술 및 이식술이 1204례로 집계됐다. 혈관과 함께 조직을 이식하는 유리피판술은 미세혈관 문합이 필요한 고난도 수술로, 수술 후 관리도 까다로워 합병증 발생률이 높은 것으로 알려져 있다.

정만기 삼성서울병원 두경부암센터장은 "유리피판, 국소피판, 피부이식을 모두 포함한 재건 수술 누적 성과는 국내 최다 규모이고, 국제적으로도 드문 기록"이라고 설명했다.

삼성서울병원 두경부암센터에선 2022년 기준 국내 두경부암 등록환자 5746명의 약 14%인 787명이 치료를 받았다. 국내 환자 수 대비 인두암 환자가 19%로 가장 많았고, 침샘암 18%, 비강암 15%, 구강암 12% 순으로 이 병원을 찾았다.

특히 두경부암 전체 병기별 5년 생존율은 1기 96%, 2기 93.7%, 3기 72.4%, 4기 57.7%로, 미국보다도 월등히 우수하다. 또 입술·구강·인두암의 5년 상대 생존율을 분석했을 때 삼성서울병원이 83.7%로 한국 평균 70.3%보다 높고 미국에도 앞섰다. 후두암도 삼성서울병원 5년 상대 생존율은 88.3%로 한국(80.4%)과 미국(59.2%)보다 높았다.

이러한 성과의 바탕에는 다학제 진료가 뒷받침됐다. 삼성서울병원은 연간 두경부암 환자 약 350명을 다학제로 진료한다. 다학제 맞춤형 치료 시스템을 통해 가상 수술 시뮬레이션과 3D 프린팅을 활용한 정밀 수술, 최신 방사선치료(IMRT·양성자치료), 면역항암제 기반 항암치료 등 첨단 치료를 환자에게 적용 중이다.

3D프린팅을 이용한 방식은 삼성서울병원 두경부암센터가 신의료기술로 최초로 인정받아 다른 국내 대학병원에서도 사용 중이다. 방사선종양학과는 세기조절방사선치료(IMRT)뿐만 아니라 양성자치료를 도입해 합병증을 최소화하고, 종양치료 효과를 극대화했다. 두경부에는 신경, 혈관 등 주요 장기가 모여 있어 치료 후 식이, 호흡, 발성에 문제가 생길 수 있는데, 최신 방사선 치료기법을 통해 정밀치료함으로써 이같은 문제를 최소화한다.

정 센터장은 "이번 2000례 이상의 재건 수술 달성은 단순한 숫자가 아니라 환자의 호흡·발성·식이 기능을 지켜내고 삶의 질을 높여온 발자취"라며 "앞으로도 과학적으로 검증된 표준치료와 맞춤형 정밀치료를 바탕으로 세계적인 두경부암 치료 모델을 제시하겠다"고 말했다.





조인경 기자



