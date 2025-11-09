본문 바로가기
장모상 치르던 경찰, 장례식장서 심폐소생술로 시민 살려

공병선기자

입력2025.11.09 13:50

장모상을 치르던 경찰관이 장례식장에서 쓰러진 시민을 심폐소생술로 살렸다.


연합뉴스에 따르면 9일 오전 8시50분께 대전의 한 병원 장례식장에서 장모상을 당한 박정문(57) 부산 기장지구대 경감은 고인의 발인을 앞뒀다. 바깥이 소란스러워져 나가 보니 다른 빈소의 유가족이 쓰러진 상황을 목격했다.

박 경감은 주변을 정리하고 119를 부르라고 외친 후 심폐소생술을 하기 시작했다. 쓰러진 시민은 3∼4분가량이 지나 호흡과 맥박이 돌아왔다. 의식을 회복한 시민은 병원으로 옮겨져 치료받았다.


박 경감은 "의식을 잃은 시민을 보고 본능적으로 심폐소생술을 시행했다"며 "경찰 생활 중 이렇게 다급한 상황에서 심폐소생술을 한 것은 처음이었는데, 정기적으로 관련 교육을 받아 온 것이 큰 도움이 됐다"고 말했다.




공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr
