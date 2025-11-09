카카오뱅크, MSCI ESG 평가서 최고 등급 'AAA' 획득

2021년 평가 참여 이후 4년만 최고 수준으로 상향

카카오뱅크 카카오뱅크 323410 | 코스피 증권정보 현재가 21,550 전일대비 200 등락률 -0.92% 거래량 1,073,924 전일가 21,750 2025.11.07 15:30 기준 관련기사 [클릭 e종목]"카카오뱅크, 이익 연결 고리 약화…투자의견·목표주가↓"카카오뱅크, '정부지원금 찾기' 가입자 수 50만 명 돌파카카오뱅크, 증권사 주식계좌 개설 서비스에 '키움증권' 입점 전 종목 시세 보기 close 는 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI)이 발표한 'MSCI ESG 평가'에서 최고 등급에 해당하는 'AAA등급'을 획득했다고 9일 밝혔다.

지난 2월 'AA등급'을 받은 지 8개월만에 다시 한 번 상향된 것으로, 지난 2021년 10월 첫 번째 평가(BB)를 받은 뒤 만 4년 만에 평가 등급 최상단에 올라서게 됐다는 점에서 의미가 있다.

MSCI는 대표적인 글로벌 ESG 평가사로, 매년 전 세계 8500여개 상장 기업의 ESG 경영 수준을 평가하는 국제 평가기관이다. ▲ 친환경 금융 ▲ 금융 소비자 보호 ▲ 인재 확보 및 육성 ▲ 기업 지배구조 등 환경, 사회, 지배구조에 걸친 다양한 평가 요소를 검토하여 AAA(최고)에서 CCC(최저)까지 모두 7단계의 등급을 부여한다.

MSCI 평가는 글로벌 투자자들에게 중요한 의사결정 지표로 활용되는 등 가장 공신력 있고 높은 영향력을 지닌 것으로 평가받는다. 카카오뱅크가 최고 등급을 받았다는 점은 기업가치 제고에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.

국내 인터넷전문은행 중 MSCI ESG 등급을 평가받고 있는 곳은 카카오뱅크가 유일하다. 카카오뱅크는 개인정보 및 정보보호, 금융소비자 보호, 지배구조 부문 등에서 높은 평가를 받았다.

카카오뱅크는 다양한 국내·외 기관을 통해 정보보호체계를 정기적으로 검증받고 있다. ISO 27001(국제표준 정보보호 인증), ISO 27701(국제표준 개인정보보호 인증), ISMS-P(전자금융거래 서비스 운영에 대한 정보보호 및 개인정보보호 관리체계) 등 정보보호 관리체계에 대한 인증을 지속 유지하고 있으며, 금융위원회 주관 정보보호 상시 평가제에서도 2021년부터 5년 연속 최고등급(S등급)을 획득했다.

더불어 독립적인 금융소비자 보호 체계도 구축했다. 소비자보호기획팀, 금융사기대응팀, FDS팀으로 구성된 소비자보호팀을 운영하고 있으며, 금융 취약계층을 위한 적극적인 금융교육을 제공하고 있다. 올해의 경우 아동 및 청소년, 시니어, 자립준비청년 등 6000명 이상을 대상으로 금융사기 예방 교육을 진행하고 있다.

카카오뱅크는 "2021년 첫 평가를 받은 이래 지속가능한 경영체계를 꾸준히 고도화한 결과 이번 평가에서 최고 등급을 얻을 수 있었다"며 "앞으로도 글로벌 스탠다드에 부합하는 ESG 경영 실천을 위해 환경, 사회, 지배구조 등 경영 전반에서 노력을 이어가겠다"고 전했다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr



