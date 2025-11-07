KBS 전국노래자랑 '포천시편', 9일 KBS 1TV 방영

포천서 울려 퍼진 노래와 열정의 하모니

경기 포천시(시장 백영현)는 오는 9일 'KBS 전국노래자랑 포천시편'이 KBS 1TV를 통해 전국에 방영된다고 7일 밝혔다.

백영현 경기 포천시장이 KBS 전국노래자랑 ‘포천시편’에 참석한 모습. 포천시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 방송은 지난 9월 포천종합운동장 특설무대에서 진행된 공개 녹화분으로 5000여 명의 시민과 관람객이 참여해 포천의 흥과 열정이 어우러진 뜨거운 무대를 만들어내며 큰 호응을 얻었다.

예심을 거쳐 본선에 오른 16개 팀이 개성 넘치는 노래와 춤을 선보였으며, 포천의 대표 농특산물인 포도, 사과, 파파야 등을 무대에서 함께 소개해 지역 홍보 효과를 더했다.

또한 김연자, 현숙, 김용빈, 윤태화, 신수아 등 유명 초대가수들이 출연해 풍성하고 다채로운 무대를 선보였다.

KBS 전국노래자랑 ‘포천시편’ 모습. 포천시 제공 원본보기 아이콘

백영현 포천시장은 "6년 만에 포천에서 전국노래자랑을 다시 개최하게 된 것은 시민들의 뜨거운 참여와 열정이 있었기에 가능했던 일"이라며 "이번 방송을 통해 포천의 따뜻한 시민정신, 그리고 문화 향유에 대한 열정이 전국 시청자들에게 널리 전해지길 바란다"고 말했다.





포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



