‘李 멘토’ 이한주 국책 연구기관 26곳 총괄 이사장 임명

이한주 국정기획위원장이 지난 6월 20일 오전 서울 종로구 정부서울청사 창성동 별관에서 열린 검찰청 업무보고에서 모두 발언하고 있다.

이한주 전 국정기획위원회 위원장이 7일 경제·인문사회 분야 국책 연구 기관 26곳을 총괄하는 경제·인문사회연구회(경사연) 이사장에 임명됐다.

국무총리실은 김민석 총리가 이날 이 전 위원장을 경사연 이사장으로 선임했다고 밝혔다. 이 전 위원장은 오는 10일 임기를 시작해 2028년 11월 9일까지 3년간 경사연을 이끌게 된다.

국무조정실은 "이 이사장은 한국 경제의 구조적 분석, 지속 가능한 성장, 복지 등을 연구한 거시 경제학자이자 정책 전문가"라고 밝혔다.

이 이사장은 이 대통령의 40년 지기 '멘토'로 알려져 있다. 이 대통령의 대표 정책 브랜드였던 기본소득 정책의 밑그림을 그린 것으로 전해졌고, 지난 대선에서 선대위 정책본부장을 맡아 공약을 설계하기도 했다.

경사연은 경제·인문사회 분야 26개 정부출연연구기관을 지원·관리하는 역할을 한다. 경사연 이사장은 연구회를 대표해 업무를 총괄하며 한국개발연구원(KDI)과 국토연구원 등 산하 출연연구기관 임원에 대한 임면권을 갖는다.





