본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

충청

매주 금요일 식당가로 나서는 세종시 공무원 왜?

충청취재본부 김기완기자

입력2025.11.07 14:42

시계아이콘00분 34초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

'민생 온기 확산의 날' 직원 중심 지역상권 활성화

세종특별자치시청사 /사진= 김기완 기자

세종특별자치시청사 /사진= 김기완 기자

AD
원본보기 아이콘

매주 금요일마다 지역경제 활성화에 앞장서는 특별한 소비 촉진 운동을 펼친다.


7일 세종시에 따르면 이날부터 매주 금요일을 '일할 맛 나는 근무환경' 혁신 방안으로 '민생 온기 확산의 날'을 운영한다고 밝혔다.

민생 온기 확산의 날은 공무원들이 솔선수범해 경기 침체 속 지역 상권 소비를 촉진하면서 공직자의 사회적 책임을 다하기 위해 마련됐다는 것이 관계자 설명이다. 시는 매주 금요일마다 직원들의 자율성을 기반으로 지역 상권 소비 활동을 장려한다.


우선 민생 온기 확산의 날에는 부서장 재량으로 공무원 품위유지와 복무규정을 준수하는 범위 내에서 가볍고 편한 자율복을 착용하고, 유연근무제를 활용한 효율적인 근무를 권장할 방침이다.


또 매주 네 번째 금요일마다 추진 중인 '대중교통의 날'을 확대해 매주 금요일에 자가용 탑승을 자제하도록 하고 대중교통 이용을 유도한다. 지역 상권 활성화 차원에서 매주 금요일 구내식당 휴무를 지속하면서 직원들의 외식 문화를 적극적으로 장려하기로 했다.

최민호 시장은 "지역 경제가 어려운 상황에서 지역 소상공인을 위한 지역 상권 소비 촉진이 절실하다"며 "민생 온기 확산의 날을 계기로 공무원들이 적극적으로 동참해 지역 경제 활성화에 도움이 되길 바란다"고 말했다.





충청취재본부 김기완 기자 bbkim998@asiae.co.kr

AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이러다가 영영 사라지는 거 아냐?" 자취 감추는 '국민 간식' 붕어빵 노점 "이러다가 영영 사라지는 거 아냐?" 자취 감추는 '... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"맥주가 술이야? 음료수지" 가볍게 생각했다가…10년 이상 앞당겨진 '출혈성 뇌졸중'

펠로시 '은퇴 선언'… 트럼프 "사악한 여자"

'오픈런 맛집' 런던베이글뮤지엄의 추락

"앱 따라가도 없어"…자취 감춘 붕어빵 노점

나초 포기하고 잡은 오타니 143ｍ 홈런공…경매 시작가격이 무려

트럼프에 찰싹 붙은 그녀…국민 82% "전폭적 지지"

트럼프 "관세덕에 韓 등과 무역합의…패소시 수조 달러 돌려줘야"

새로운 이슈 보기