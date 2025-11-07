결혼하면 돈 주고 최장 30일 휴가 '파격' 대책 쏟아내더니…中 혼인건수 '반등'

여러 지역서 결혼 장려 정책 펼쳐

혼인 건수, 작년 대비 40만5000쌍 증가

최근 몇 년간 혼인율 하락세를 보이던 중국의 결혼 건수가 올해 반등했다고 중국 다수 매체가 보도했다.

6일 중화망 등 중국 다수 언론은 민정부 자료를 인용해 "올해 1~3분기 혼인신고 한 부부가 515만2000쌍으로 전년 동기 474만7000쌍 대비 40만5000쌍이 증가했다"고 보도했다.

최근 몇 년간 중국은 적정 연령에 결혼 및 출산을 할 수 있는 다양한 정책을 펼치고 있다. 특히 결혼하면 휴가를 주는 제도, 이른바 '결혼 휴가'는 중국 다수 지역에 도입됐으며, 산시성과 간쑤성은 최장 30일 동안 휴가를 준다.

혼인신고도 간소화됐다. 기존에는 혼인 증명서를 받기 위해 신혼부부 한 명의 고향으로 가야 했지만, 올해 5월부터는 전국에서 혼인 신고가 가능해졌다. 딩창파 샤먼대학교 경제학과 교수는 "경제적, 시간적 비용을 절감할 뿐 아니라 결혼을 앞둔 이들의 마음을 한결 편안하게 한 정책"이라고 평했다.

전국에서 혼인신고가 가능해지면서 여행 도중에도 결혼이 가능해졌다. 중국의 도시, 명승지에서는 '혼인신고 랜드마크'를 조성하는 등 지역 관광 발전에도 힘을 쏟았다. 특히 올해 8월 29일 중국 전통명절 칠석에는 상하이에서만 2310쌍이 혼인신고를 해 10년 만의 기록을 세웠다.

여러 지역에서 결혼 장려정책도 펼치고 있다. 중국 산시성에서는 올해부터 35세 이하 여성이 혼인하면 1500위안(약 28만원)을 지급한다. 광저우시나 광둥성 둥관시에서도 결혼 장려 정책을 도입하고 현금과 선물을 지급한다.

한편 중국에서 작년 결혼한 부부는 610만 6000쌍으로 역대 최저치를 기록했다. 1년 만에 20% 넘게 줄어든 수치다. 출산율로 급감해 인구 규모가 급변하고 있다.





