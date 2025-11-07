본문 바로가기
'18명이 1200㎞ 이어달리기'…관광공사 KDT 4500 레이스 개최

박병희기자

입력2025.11.07 10:18

문화체육관광부와 한국관광공사는 7일부터 오는 23일까지 대한민국 최장 거리 달리기 프로젝트 '코리아둘레트레일(KDT·KOREA DULLE TRAIL) 4500 레이스'를 개최한다고 밝혔다.


코리아둘레길은 동·서·남해안과 비무장지대(DMZ) 등 한반도 가장자리를 중단 없이 연결하는 장거리 여행길이다. 동해안의 해파랑길(고성~부산), 남해안의 남파랑길(부산~해남), 서해안의 서해랑길(해남~강화), DMZ 평화의 길(강화~고성)로 구성되며 전체 길이는 약 4500㎞다.

이번 KDT 4500 레이스에서는18명의 참가자가 6명씩 3개 팀으로 나눠 DMZ평화의 길을 제외한 나머지 코레일둘레길 3개 구간 1200㎞를 달린다. 해파랑길 1코스와 남파랑길 1코스의 시작점 '부산 오륙도 해맞이공원'에서 출발해 서해랑길 83코스에서 마무리된다.

코리아둘레트레일(KDT) 4500 레이스의 첫 번째 주자가 7일 동료 참가자들의 격려를 받으며 레이스를 출발하고 있다. [사진 제공= 한국관광공사]

코리아둘레트레일(KDT) 4500 레이스의 첫 번째 주자가 7일 동료 참가자들의 격려를 받으며 레이스를 출발하고 있다. [사진 제공= 한국관광공사]

'왼쪽길' 팀이 해파랑길에서 7일 레이스를 시작했고 9일까지 300㎞를 달린다. 이어 '단단'팀은 남파랑길 400㎞를 무박 3일(14~16일) 일정으로 달릴 예정이다. 마지막으로 팀 허곽청신이 서해랑길 500㎞ 20~23일 완주할 예정이다.


레이스 참가자 18명은 모두 풀코스 마라톤 경험자들로, 장거리 러닝대회뿐만 아니라 사막 마라톤 등 국내외 트레일대회 입상 경험이 풍부하다. 관광공사는 지난 7월부터 KDT 4500 레이스에 함께할 참가자를 모집하고, 9월부터 10월까지 코리아둘레길 코스 교육, 메디컬 및 체력 테스트 등을 거쳐 KDT 4500 레이스를 준비했다.


18명의 도전을 담은 영상은 유튜브채널 한국관광N에서 만나볼 수 있다.

관광공사 이상민 국민관광본부장 직무대리는 "이번 KDT 4500레이스를 발판으로 걷기여행 중심의 코리아둘레길이 러닝까지 즐길 수 있는 아웃도어 체험 공간으로 확장될 것으로 기대한다"며 "관광공사는 앞으로도 코리아둘레길을 중심으로 다양한 관광콘텐츠를 발굴, 선보일 것"이라고 밝혔다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr
