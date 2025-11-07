서울시설공단, 수능당일 장애인 수험생에 ‘장애인콜택시’ 우선 배차

입실·귀가 모두 지원…수험 당일 예약도 가능

서울시설공단(이사장 한국영)은 이달 13일 2026학년도 대학수학능력시험을 치르는 장애인 수험생을 위해 ‘장애인콜택시 우선 배차 서비스’를 제공한다고 7일 밝혔다.

이번 서비스는 서울장애인콜택시에 등록된 보행상 장애가 있는 중증 장애인 수험생을 대상으로 하며, 예약은 시험 당일인 11월 13일까지 가능하다. 전화(1588-4388 또는 02-2024-4200)로 신청하면 시험장 입실은 물론 시험 종료 후 귀가 시에도 우선 배차를 받을 수 있다.

공단은 서비스 안내를 위해 문자 발송과 장애인 단체 공문 발송을 진행할 예정이며, 사전 예약을 하지 못한 수험생도 수능 당일 이용 신청 시 우선 배차받을 수 있다.

한국영 서울시설공단 이사장은 “장애인콜택시 우선 배차 서비스로 이동에 어려움을 겪는 장애인 수험생들이 불편 없이 시험에 응시할 수 있기를 바란다”며 “수험생들의 원활한 이동을 위해 수능 당일에는 다른 이용자분들의 이해와 협조를 부탁드린다”고 말했다.

한편, 공단은 장애인 이동 편의 증진을 위해 2022년부터 ‘나들이 동행버스’를 운영 중이다. 명절 성묘 지원, 주말 나들이, 서울 시티투어 등 다양한 프로그램이 큰 호응을 얻으며 지금까지 600명 이상이 이용하는 등 대표적인 장애인 여가 지원 서비스로 자리 잡았다.





