김윤덕 장관, 울산 발전소 붕괴 현장 방문…"매몰자 신속 구조해야"

최서윤기자

입력2025.11.06 23:50

밤 11시 도착, 구조 상황 직접 점검

김윤덕 국토교통부 장관이 6일 울산 남구 화력발전소 해체공사 붕괴사고 현장을 밤늦게 긴급 방문해 구조 작업을 직접 점검했다.


김 장관은 이날 오후 2시께 울산 화력발전소 해체 현장에서 붕괴사고가 발생했다는 보고를 받고 즉각 대응에 나섰다. 기술안전정책관과 국토안전관리원 인력을 현장에 급파하고, 크레인과 굴삭기 등 구조장비를 즉시 투입하도록 지시했다.

이후 공식 일정을 서둘러 마친 김 장관은 오후 11시께 사고 현장에 도착해 구조 상황을 점검했다.


6일 오후 울산 남구 용잠동 한국동서발전 울산발전본부 울산화력발전소 보일러 타워 붕괴 사고 현장에서 야간작업이 이어지고 있다. 이 사고로 2명이 구조됐고 7명이 매몰된 것으로 추정된다. 연합뉴스

6일 오후 울산 남구 용잠동 한국동서발전 울산발전본부 울산화력발전소 보일러 타워 붕괴 사고 현장에서 야간작업이 이어지고 있다. 이 사고로 2명이 구조됐고 7명이 매몰된 것으로 추정된다. 연합뉴스

김 장관은 "오늘 같은 사고가 발생한 데 대해 그 어느 때보다 무거운 마음"이라며 "매몰된 재해자를 신속히 구조할 수 있도록 최대한 협조할 것"이라고 말했다.


김 장관은 "현장에 계신 분들은 수습과정에서 안전에 유의하면서 구조에 최선을 다해달라"며 "사고 수습이 완료되면, 이와 같은 사고가 재발되지 않도록 관계기관과 사고 원인에 대한 철저한 조사가 이뤄질 수 있도록 협력하겠다"고 했다.




최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr
