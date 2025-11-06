본문 바로가기
[부고]김충식(세종시의원)씨 빙모상

충청취재본부 김기완기자

입력2025.11.06 23:27

▶박옥희 씨 별세, 김충식(세종시의원) 씨 장모상 = 6일 전북 특별자치도 남원시 남원장례식장 1호, 발인 8일 오전 7시, 장지 (승화원) 전라남도 곡성군 곡성읍 학정리 선영





충청취재본부 김기완 기자 bbkim998@asiae.co.kr

