BNK금융, 부울경형 생산적금융 본격 시동… “해상풍력 중심 2조원 투자 추진”

BNK금융그룹(회장 빈대인)이 부울경 지역형 생산적 금융모델 구체화에 속도를 내고 있다.

그룹은 지난 3일 '그룹 생산적금융협의회' 1차 회의를 열고, 부산 다대포 해상풍력발전사업을 중심으로 지역 해양·신재생에너지 금융 지원 전략을 논의했다.

BNK금융그룹이 해상풍력 글로벌 협력 강화를 위한 업무협약을 맺고 기념촬영하고 있다. BNK금융그룹 제공

이날 회의에는 사업 시행사 코리오제너레이션의 최우진 한국대표가 참석해 사업 전반을 설명, 공동 시행사인 한국남부발전 주요 경영진도 함께 참여해 리스크 요인과 지역 연계 투자 방향에 대한 깊이 있는 논의를 이어갔다.

BNK금융은 해양·신재생에너지 산업을 부울경 지역의 미래 성장축으로 보고, 다대포 해상풍력 발전사업을 지역형 생산적금융의 대표 과제로 선정했다.

이를 위해 약 2조원 규모의 별도 투자 계획을 수립하고, 실증사업 중심의 금융지원 모델을 검증하는 한편 기자재업체 등 후방산업 지원도 병행할 방침이다.

특히 이번 회의에는 글로벌 금융사 ING금융도 참석해 공동 투자와 협력 의사를 밝힌 것으로 전해졌다.

BNK금융과 ING는 지난 2월 '글로벌 지속가능성 강화 및 선진 해양금융 협업'을 위한 포괄적 업무협약을 체결한 뒤 긴밀한 협력 관계를 이어오고 있다.

최근에는 BNK금융 빈대인 회장과 ING 앤드류 베스터 홀세일뱅킹 은행장, 정혜연 한국대표가 직접 만나 해상풍력·항만 인프라·수소경제 등 해양산업 분야의 공동 투자와 금융 협력 방안을 논의하며 CEO 네트워크 차원의 협력 기반을 강화했다.

BNK금융 관계자는 "ING와의 협업을 통해 글로벌 표준에 부합하는 해양·ESG금융 체계를 구축하고, 부울경 해양산업 발전을 선도하는 BNK형 지속가능금융 모델을 확립하겠다"며 "정책·산업·금융이 유기적으로 연결된 해양금융 특화그룹으로 도약해, 부울경이 글로벌 해양금융 중심지로 자리매김하는 데 적극 기여하겠다"고 말했다.





