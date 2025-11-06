매일 소주 1병 마시는 습관, 출혈성 뇌졸중 10년 이상 앞당긴다

美 하버드 의대 연구팀 분석

"일주일 3잔 이하 절주해야"

하루 소주 한 병이나 500㎖ 맥주 2병가량을 정기적으로 마시는 사람은 그렇지 않은 사람보다 출혈성 뇌졸중을 10년 이상 일찍 겪을 가능성이 크게 높다는 연구 결과가 나왔다.

미국 하버드의대·매사추세츠종합병원(MGH) 에디프 구롤 박사팀은 6일(현지시간) 미국신경학회(AAN) 저널 '신경학(Neurology)'에 이러한 연구 내용을 담은 논문을 게재했다. 이 연구는 평균 연령 75세인 뇌출혈 입원 환자 1600여명을 대상으로 음주량과 뇌출혈 간 관계를 살폈다.

연구팀은 2003~2019년 매사추세츠종합병원에 입원한 뇌출혈 환자에게 CT(컴퓨터 단층촬영)를 해 뇌출혈 크기와 위치를 평가하는 한편 MRI(자기공명영상)를 통해 뇌의 미세혈관 손상 여부를 분석했다. 또 알코올 14ｇ(355㎖ 맥주 1캔)을 한 잔으로 정의해 하루 3잔 이상을 정기적으로 마시는 사람을 과음자로 분류했다. 이는 와인 3잔(150㎖), 위스키 등 증류주 3잔(약 45㎖)에 해당하며 소주로는 약 3분의 2병 정도다. 전체 참가자 중 104명(7%)이 과음자로 분류됐다.

과음자들의 뇌출혈 발생 평균 나이는 64세로 술을 마시지 않거나 음주량이 하루 3잔 이하인 사람들의 평균(75세)보다 11년이나 더 빨랐다. 또 과음자의 출혈 크기는 평균 70% 더 컸으며, 심부 뇌출혈이나 뇌실(뇌 속 체액 공간)로 출혈이 퍼지는 형태의 출혈을 겪을 가능성이 약 2배 높았다. 이 밖에도 과음자는 뇌 미세혈관질환으로 인한 뇌 백질 손상 징후를 보일 확률이 3배 이상 높았다. 과음이 아니더라도 하루 두 잔 정도 음주를 꾸준히 한 경우에도 뇌출혈 발생 시기가 유의미하게 빨라지는 것으로 나타났다.

구롤 박사는 "과음 습관을 줄이면 출혈성 뇌졸중 위험을 낮출 뿐 아니라 뇌의 미세혈관질환 진행을 늦춰 추가적인 뇌졸중, 인지기능 저하, 장기적 장애의 위험을 줄일 수 있다"며 "음주량을 일주일에 3잔 이하로 줄이면 모든 형태의 뇌졸중 예방과 심혈관 건강 유지에 도움이 될 수 있다"고 설명했다.

뇌내출혈 또는 출혈성 뇌졸중 등으로도 불리는 뇌출혈은 뇌 내부 혈관이 터지면서 발생하는 질환이다. 연구팀은 뇌출혈 환자의 최대 50%가 사망하고 30%는 중증 장애가 남으며 1년 뒤 스스로 일상생활을 유지할 수 있는 환자는 20%에 불과하다고 지적했다. 그러면서 특히 고위험군에서는 금주 등 생활 습관 개선을 뇌졸중 예방 전략의 핵심 요소로 삼아야 한다고 강조했다.





