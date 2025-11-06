현대캐피탈, 현대인증중고차 고객 금리 2%P 할인

60개월 할부기준…연 4.3%→2.3%

현대캐피탈은 현대자동차 중고차 거래 플랫폼 현대인증중고차로 차량을 구매한 고객을 대상으로 할부 금리 2%포인트를 할인해주는 행사를 한다고 6일 밝혔다.

60개월 할부 기준 기존 금리 연 4.3%에서 할인된 2.3%로 할부를 이용할 수 있다. 예를 들어 현대인증중고차 기획전 페이지에서 확인한 약 3400만원의 현대 그랜저를 할부로 이용하면 최대 182만원의 할인 효과가 발생한다.

현대캐피탈은 이달 말까지 현대인증중고차 리스 이용 고객에게 첫 2개월 납입금을 면제해주는 이벤트도 진행한다.

현대캐피탈 관계자는 "최저 2.3%의 금리와 최대 1억원 한도, 15분 안에 끝나는 디지털 심사 등 저렴하고 편리한 금융 상품과 서비스를 준비했다"며 "그룹과 함께 더 안심하고 쓸 수 있는 중고차 생태계를 만들어갈 것"이라고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



