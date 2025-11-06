본문 바로가기
金총리 "울산화력발전소 매몰사고, 인명구조 최우선"

손선희기자

입력2025.11.06 15:45

김민석 국무총리는 6일 울산화력발전소 보일러타워 붕괴로 인한 매몰사고와 관련해 "가용한 모든 장비와 인력을 동원해 인명구조에 최우선 할 것"을 긴급 지시했다.


국무조정실에 따르면 김 총리는 이날 관계자들로부터 상황을 보고받은 뒤 행정안전부, 소방청, 경찰청, 경북도, 울산시 등 관계부처 및 지방자치단체에 이같이 지시했다.

김 총리는 아울러 "기후에너지환경부, 울산화력발전소는 관계기관에 신속히 상황 전파 및 사고 수습에 만전을 기하라"며 "특히 현장 활동 중인 소방공무원의 안전에도 만전을 기하고, 현장 통제 및 주민 대피 안내 등 안전조치를 철저히 할 것"을 지시했다.


앞서 이날 오후 2시7분께 울산 남구 용잠동 한국동서발전 울산발전본부 울산화력발전소에서 60m 높이의 보일러 타워가 무너졌다. 소방 당국에 따르면 이 사고로 7명이 매몰된 것으로 추정된다.




손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr
