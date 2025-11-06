강훈식 "정부·대통령실 인사, 투명하게 진행"…"내란 문책 별도 조직 발족"

'인사실세 있나' 질문에 "전혀 동의하기 어려워…제가 인사위원장"

"내란, 더 많은 범위에서 이뤄졌을 가능성 부인하기 어려워"

강훈식 대통령 비서실장이 각종 인사 문제와 관련해 모든 인사는 투명하고 민주적으로 진행되고 있다고 강조했다. 또한 12·3 비상계엄과 관련해서 지난 정부에 있었던 일을 조사해 행정적 책임을 묻는 별도 조직을 발족하는 방안을 검토하겠다고 밝혔다.

강 실장은 6일 국회 운영위원회 국정감사에 출석해 정부와 대통령실 인사와 관련해 '특정 인물이 실세라는 지적이 나오는 것을 어떻게 생각하느냐'는 김기표 더불어민주당 의원의 질문에 "전혀 동의하기 어렵다"면서 자신이 인사위원장으로 투명하고 민주적으로 인사가 이뤄지고 있다고 답변했다.

아울러 12·3 비상계엄 당시 정부에서 있었던 일을 조사하는 별도 조직을 발족하는 방안을 검토하겠다고 했다. 김 실장은 '내란 당시 전 부처 공무원들이 어떤 역할을 했는지에 대한 조사가 필요하다'는 김영배 민주당 의원의 질문에 "동의한다"면서 "내란 특검이 매우 중요한 핵심 사안으로만 한정됐고, 더 많은 범위에서 더 많은 것이 이뤄졌을 가능성을 부인하기 어렵다"고 답변했다. 그러면서 강 실장은 "조만간 관련된 별도의 조직이 필요하다면 발족하는 것도 검토하겠다"고 했다.

윤석열 전 대통령 부인 김건희 씨가 민간인의 출입이 제한된 문화유산에 마음대로 출입했다는 의혹에 대해 김준혁 민주당 의원이 '자세하게 조사해 제출해달라고' 촉구했고, 이에 강 실장은 "김 씨가 국가의 수장고나 주요 문화재에 함부로 들어가서 국민의 역린을 건드린 사태에 대해 발본색원하고 내용을 다 확인해 보고드리겠다"고 말했다.

다만 강 실장은 "처음 대통령실에 왔을 때 이미 많은 기록이 삭제된 상태였다"면서 "저희도 지난 정부의 문제점에 대해 낱낱이 밝히고 싶은 게 한둘이 아니지만, 모두를 없애버렸던 지점에 대해 양해 말씀을 올린다"고 부연했다.

국가정보자원관리원 화재 당시 이재명 정부의 대응이 미흡했다는 야당의 공세도 나왔다. 이에 강 실장은 "대통령, 국무총리, 행정안전부 장관 모두 긴급 점검 회의를 하는 등 매뉴얼에 따라 했다"고 말했다. 그러면서 주진우 국민의힘 의원이 페이스북을 통해 언급한 '잃어버린 48시간'이라는 주장에 대해서는 "매우 유감스럽게 생각한다. 전혀 사실이 아니다"라고 말했다.





