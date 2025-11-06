대통령실 국감서 '배치기' 충돌…송언석·이기헌 "내가 피해자"

대통령실 국감 정회 중 송언석·이기헌 배치기

송언석 "백주대낮에 테러…본인 사과해야"

이기헌 "피해자는 저…국민의힘 규탄"

이재명 정부 출범 후 첫 국회의 대통령실 국정감사에서 송언석 국민의힘 원내대표와 이기헌 더불어민주당 의원이 이른바 '배치기'를 하며 몸싸움을 벌였다. 국감은 시작 약 1시간 만에 파행했다가 재개됐다.

국민의힘 송언석 원내대표와 더불어민주당 이기헌 의원이 6일 서울 여의도 국회에서 열린 운영위원회의 대통령비서실과 국가안보실, 대통령경호처 등에 대한 국정감사에서 여야 설전으로 정회된 직후 이른바 '배치기'를 하며 충돌하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

6일 정치권에 따르면 이날 국회에서 열린 운영위원회의 대통령비서실·국가안보실·대통령경호처 등에 대한 국정감사가 여야 설전으로 정회된 직후 송 원내대표와 이 의원이 충돌했다.

국감이 정회하자 회의실을 나가려던 이 의원과 다시 회의실로 들어오려던 송 원내대표가 마주쳤고 두 사람은 그대로 '배치기'를 하며 부딪쳤다.

송 원내대표는 충돌 직후 국회 본관에서 기자회견을 열고 "이 의원이 육중한 몸집으로 다가왔다"며 "저는 회의장 문을 나가려다 돌아선 상태인데 그대로 몸을 부딪치게 됐다"고 말했다.

이어 "국회선진화법 이후에 국회 회의장 내에서 어떤 물리적 접촉이나 폭력행위도 금지된 것으로 안다"며 "그런데 불행하게도 국회, 그것도 대통령실에 대한 국감이 있는 운영위 회의장에서 폭력 행위가 발생했다"고 지적했다.

송 원내대표는 "소수당이라고는 하지만 야당의 원내대표에 대해서 백주대낮에 테러와 유사하게 폭력행위가 발생한 점 대해서 대단히 깊은 유감을 표한다"며 "본인의 사과가 반드시 선행돼야 한다"고 강조했다.

이 의원도 기자회견을 열고 "정회하고 급히 나가야 하는 상황이라 제가 따라가는데 송 원내대표가 굉장히 격한 표현으로 '민주당이 국감 안 하려고 하는 생각'이라고 말해 운영위의 한사람으로 '국감을 방해하는 건 당신들'이라고 했더니 (송 원내대표가) 몸을 던지다시피 했다"고 말했다.

이 의원은 "돌아왔더니 (제가) 폭력을 행사했다고 하는데 폭력을 먼저 행사한 것은 몸을 던진 송 원내대표"라며 "국민의힘의 이런 태도를 규탄하지 않을 수 없다"고 강조했다.

이어 "피해자는 저인데 저에게 폭력배라고 하면서 국감을 더이상 진행하지 않겠다고 하는 태도에 대해 규탄하지 않을 수 없다"고 덧붙였다.

이날 여야는 대통령실 등에 대한 국감에서 초반부터 윤석열 대통령실 법률비서관 출신인 주진우 국민의힘 의원의 이해충돌 문제 등을 두고 강하게 충돌했다.





문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr

장보경 기자 jbg@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>