"시민들 불꽃쇼에 환호" … 마산가고파국화축제, 불꽃쇼로 환상적인 밤

영남취재본부 송종구기자

입력2025.11.06 11:35

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불꽃쇼 3만명 이상 방문, 안전사고 없이 성료

경남 창원특례시는 제25회 마산가고파국화축제 '멀티미디어 불꽃쇼'를 3·15해양누리공원에서 개최해 가을밤을 화려하게 수놓았다고 밝혔다.

지난 5일 이뤄진 불꽃쇼는 오후 7시 30분 A PLUS팀의 역동적인 댄스 퍼포먼스로 막을 올렸다. 이어 8시 정각 사회자의 카운트다운과 함께 본격적인 불꽃쇼가 시작돼 약 12분간 음악·빛·불꽃으로 구성된 대규모 불꽃이 연출됐다. 축제장은 3만여명의 시민과 관광객으로 가득 차 있었으며, 행사 중간 환호성과 박수가 이어지는 등 큰 호응을 얻었다.


특히 시는 경찰·소방 등 유관기관과 합동으로 인파 관리 계획을 수립하고, 축제장 내 300명 이상의 안전 요원을 배치해 질서 있는 관람을 유도했다. 또한 축제장 곳곳에 안전 표지판을 설치하고, 안전 요원들이 귀갓길 통로를 확보하여 불꽃쇼가 끝난 뒤 질서정연하게 관람객을 이동시켰다.

정양숙 문화관광체육국장은 "축제를 찾은 분들이 만개한 국화와 화려한 불꽃쇼를 즐기며 깊어가는 가을밤의 정취를 만끽했길 바란다"고 말했다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
