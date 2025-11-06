삼일PwC, 부산 지스타서 게임산업 주제로 세미나 개최

'게임 기업 글로벌 전략과 재무 인사이트' 주제

AI 기술 도입과 글로벌 확장 전략 등 핵심 이슈 조명

삼일PwC는 6일 "오는 14일 오후 2시 국내 최대 게임 전시회인 '지스타(G-Star) 2025'가 열리는 부산 벡스코(BEXCO) 제2전시장 3층 323호에서 '레벨 업! 게임 기업의 글로벌 전략과 재무 인사이트'를 주제로 세미나를 개최한다고 밝혔다.

이번 세미나는 삼일PwC 내 게임 산업 전문가로 구성된 게임업 전문화센터가 매년 지스타 개최에 맞춰 발간하는 '2025 게임 스타트업(Game Start-up) 가이드북'을 바탕으로 게임 및 엔터테인먼트 및 미디어(E&M) 산업의 최신 트렌드 분석과 함께 회계·세무·재무 관련 주요 이슈를 논의하기 위해 마련됐다.

최근 인공지능(AI) 기술의 빠른 도입과 시장 변화에 대한 전략적 대응이 핵심 화두로 떠오르면서 캐릭터 디자인, 배경 생성, 스토리 구성, 게임 밸런싱 등 다양한 개발 영역에서 AI가 핵심 도구로 자리 잡고 있다. 엔비디아의 딥러닝 슈퍼 샘플링(DLSS), AMD의 피델리티FX 슈퍼 레졸루션(FSR) 등 AI 기반 스케일링 기술, 자동화 툴, 스케일러블 개발 방식의 도입을 통해 개발 속도와 품질을 동시에 높이는 흐름이 가속화되고 있다.

세미나는 6가지 세션으로 구성된다. 첫 세션에선 박준영 삼일PwC 파트너가 'E&M 아웃룩 소개'를 주제로 AI 영향력 확대 등 게임 산업의 전반적인 트렌드를 조망한다. 두 번째 세션에서는 장은종 파트너와 장용석 파트너가 '법인세 주요 감면 공제 소개 및 해외 이전가격 정책 수립 시 고려사항'을 중심으로 게임 기업의 세무 전략을 설명한다.

세 번째 세션에서는 성윤호 파트너가 '게임업의 핵심성과지표 관리'를 주제로 게임 기업의 성과 지표 설정과 관리 방안을 전하고, 네 번째 세션에선 김창규 파트너가 '게임회사 해외 상장 시 준비 고려사항'을 중심으로 상장 전략과 실무적 고려사항을 소개한다.

다섯 번째 세션에서는 이경민 이사가 '게임 사업계획 자동화 플랫폼 소개'를 통해 효율적인 사업계획 수립을 위한 디지털 도구를 소개하고, 마지막 여섯 번째 세션에서는 이승욱 파트너가 '기업 재무의 AI전환과 디지털 전환'을 주제로 게임 기업의 AI, 디지털 기반의 전환 전략을 제시할 계획이다.

세미나를 기획한 이재혁 삼일PwC 게임 및 가상자산 산업 리더(파트너)는 "AI 기술과 글로벌 확장 전략이 게임 산업의 핵심 키워드로 떠오른 지금, 이번 세미나가 업계 관계자들에게 실질적인 인사이트와 전략적 방향성을 제시하는 자리가 되길 기대한다"고 말했다.

세미나 참가 신청은 오는 10일까지 삼일PwC 홈페이지를 통해 할 수 있다. 참석을 위한 별도 출입증은 필요 없으며, 참석 안내는 사전 등록 신청자에 한해 개별적으로 이뤄질 예정이다.





